Didelėje Vengrijos naftos perdirbimo gamykloje – sprogimas ir gaisras

P. Magyaro teigimu, vienas žmogus žuvo, keli – sunkiai sužeisti.
„MOL gamykloje Tisauivarošo mieste įvyko sprogimas. Vienas žmogus žuvo ir keli žmonės buvo sunkiai sužeisti“, – nurodė jis.
Į įvykio vietą vyksta energetikos ministras Istvanas Kapitanas ir bendrovės MOL generalinis direktorius Zsoltas Gernadis.
Vietinių portalų duomenimis, sprogimas įvyko atnaujinant gamyklos darbą.
Gaisrą gelbėtojai greitai lokalizavo, vyksta darbai įvykio vietoje ir avarijos priežasties tyrimas. Preliminariais duomenimis, sprogimas įvyko pirolizės benzino vamzdyne.
Pasak nelaimių valdymo institucijos, sprogimas nekelia pavojaus gyventojams. Prie pranešimo pridėtose nuotraukose matyti tiršti juodi dūmai.
Apskrities nelaimių valdymo tarnybos atstovas spaudai teigė, kad gaisras toliau gesinamas, o į įvykio vietą išsiųsta mobilioji laboratorija, kuri stebi padėtį.
