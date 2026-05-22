PasaulisĮvykiai

Didelėje Vengrijos naftos perdirbimo gamykloje – sprogimas ir gaisras

2026 m. gegužės 22 d. 11:46
Lrytas.lt
Penktadienį didžiausios Vengrijos naftos ir dujų bendrovės MOL „Olefin-1“ naftos perdirbimo gamykloje įvyko sprogimas. Apie tai socialiniuose tinkluose paskelbė ministras pirmininkas Peteris Magyaras.
Daugiau nuotraukų (6)
P. Magyaro teigimu, vienas žmogus žuvo, keli – sunkiai sužeisti.
„MOL gamykloje Tisauivarošo mieste įvyko sprogimas. Vienas žmogus žuvo ir keli žmonės buvo sunkiai sužeisti“, – nurodė jis.
Į įvykio vietą vyksta energetikos ministras Istvanas Kapitanas ir bendrovės MOL generalinis direktorius Zsoltas Gernadis.

Vengrija išsirinko naują premjerą: V. Orbano erą keičia proeuropietiškas P. Magyaras

Vietinių portalų duomenimis, sprogimas įvyko atnaujinant gamyklos darbą.
Gaisrą gelbėtojai greitai lokalizavo, vyksta darbai įvykio vietoje ir avarijos priežasties tyrimas. Preliminariais duomenimis, sprogimas įvyko pirolizės benzino vamzdyne.
Pasak nelaimių valdymo institucijos, sprogimas nekelia pavojaus gyventojams. Prie pranešimo pridėtose nuotraukose matyti tiršti juodi dūmai.
Susiję straipsniai
Parodė, kur karaliavo V. Orbanas su savo ministrais: prabanga atima žadą

Parodė, kur karaliavo V. Orbanas su savo ministrais: prabanga atima žadą

„The Times“: V. Putinas baudžia Ukrainos vengrus už V. Orbano pralaimėjimą

„The Times“: V. Putinas baudžia Ukrainos vengrus už V. Orbano pralaimėjimą

„Politico“: V. Zelenskio ir P. Magyaro susitikimas gali įvykti jau artimiausiais mėnesiais

„Politico“: V. Zelenskio ir P. Magyaro susitikimas gali įvykti jau artimiausiais mėnesiais

Apskrities nelaimių valdymo tarnybos atstovas spaudai teigė, kad gaisras toliau gesinamas, o į įvykio vietą išsiųsta mobilioji laboratorija, kuri stebi padėtį.
VengrijaNaftanaftos perdirbimo gamykla
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.