Iš JK – tylus smūgis Ukrainai

Naujos licenzijos išduotos dieną po to, kai Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) dar kartą pratęsė savo sankcijų išimtį rusiškai naftai, siekdamos stabilizuoti smarkiai išaugusias degalų kainas JAV ir Izraelio karo su Iranu fone.
JK vyriausybės portale nurodoma, kad licencija leidžia importuoti dyzeliną ir reaktyvinius degalus, pagamintus iš rusiškos naftos, jei „produktai buvo perdirbti trečiojoje šalyje“.
Šiems produktams netaikomas bendras Jungtinės Karalystės (JK) draudimas importuoti rusiškos kilmės naftos produktus, perdirbtus kitose šalyse.
Ragina D. Trumpą susitikti su K. Starmeriu: prakalbo apie blogą nuojautą dėl Artimųjų Rytų
Licencija įsigaliojo trečiadienį ir yra neterminuota, tačiau gali būti bet kada panaikinta arba sustabdyta.
Atskirai antradienį Jungtinė Karalystė išdavė bendrąją licenciją Rusijos SGD jūriniam transportui. Ji leidžia laivais transportuoti ir pristatyti SGD iš Rusijos „Sakhalin-2“ arba „Yamal LNG“ terminalų.
Ši licencija galios iki 2027 m. sausio 1 d.
Susiję straipsniai
„Esame įsipareigoję stiprinti sankcijas Rusijai, kad sumažintume jos galimybes tęsti karą Ukrainoje, kartu apsaugodami svarbias tiekimo grandines ir išlaikydami rinkos stabilumą“, – BBC sakė JK vyriausybės atstovas.
„Chatham House“ asocijuotasis bendradarbis ir buvęs JK gynybos atašė Kyjive bei Maskvoje Johnas Foremanas šį žingsnį pavadino „cinišku, bet suprantamu“.
„Tačiau sunku vaizduoti save kaip „norinčiųjų koalicijos“ lyderį, kai sudarinėjami tokie nešvarūs sandoriai“, – „The Kyiv Independent“ sakė J. Foremanas.
„(Keiras) Starmeris visada laikėsi labai aukšto moralinio tono, o tai jį silpnina“, – pridūrė jis.
Nevyriausybinės organizacijos „Urgewald“ sankcijų kampanijos aktyvistas Alexanderis Kirkas teigė, kad šis sprendimas siunčia netinkamą signalą Maskvai, pažymėdamas, kad Rusijos valstybinė žiniasklaida jau pateikia tai kaip įrodymą, kad Vakarų ryžtas silpnėja, kai kyla degalų kainos.
„Šiandien Kremliuje vyks šventės... Pavojų kelia ne tik ekonominis signalas, bet ir politinė žinutė. Maskva tai supras kaip silpnumą“, – sakė jis.
Jungtinė Karalystė nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 m. buvo viena svarbiausių Ukrainos partnerių.
Kartu su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu K. Starmeris save pozicionavo kaip „norinčiųjų koalicijos“ – 2025 m. sukurtos grupės, siekiančios suteikti ilgalaikes saugumo garantijas Kyjivui – lyderį.
Londono sprendimai dėl rusiškos naftos išimčių priimti tą pačią dieną, kai Didžiojo septyneto (G7) grupė paskelbė pareiškimą, kuriame dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą daryti spaudimą Rusijai, įskaitant sankcijas energetikos sektoriui ir „veiksmus prieš subjektus trečiosiose šalyse, kurie materialiai remia Rusijos karo pastangas“.
Anksčiau JAV – taip pat G7 narė – išdavė savo sankcijų išimtį, leidžiančią įsigyti jūroje įstrigusią rusišką naftą. Vašingtonas jau du kartus pratęsė šią licenciją, nors anksčiau buvo žadėjęs to nedaryti.
JAV Senato demokratai anksčiau teigė, kad pradinė išimtis kartu su išaugusiomis naftos kainomis karo su Iranu metu Rusijai atnešė apie 150 mln. JAV dolerių per dieną.
Remiantis „The Kyiv Independent“ pateiktais vertinimais, tai – daugiau nei 4 mlrd. dolerių iki pirmosios išimties galiojimo pabaigos.
Tuo tarpu Ukraina sustiprino savo „tolimojo nuotolio sankcijų“ kampaniją prieš Rusijos energetikos objektus, kurie tiekia kurą ir lėšas Kremliaus karo biudžetui.
Naktį į antradienį Ukrainos pajėgos smogė „Lukoil“ naftos perdirbimo gamyklai – vienai didžiausių Rusijoje – bei naftos siurbimo stočiai.
UkrainaJungtinė KaralystėSGD
Rodyti daugiau žymių