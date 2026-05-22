M. Rubio: sąjungininkams reikia „plano B“, jei Iranas laikys Hormuzo sąsiaurį uždarytą

„Mes visi norėtume matyti susitarimą su Iranu, pagal kurį sąsiauris būtų atviras“, – pareiškė M. Rubio.
„Bet taip pat turime turėti planą B, o planas B yra toks: o jeigu Iranas atsisakys atverti sąsiaurį? O jeigu Iranas nuspręs, kad mes atsisakome atverti sąsiaurį, jis taps mūsų nuosavybe ir mes imsime mokesčius? Gerai, tada reikia kažką daryti“, – sakė jis.
M. Rubio teigė, kad iškėlė šį klausimą NATO derybose ir sulaukė didelio sąjungininkų palaikymo.
„Šiandien iškėliau šį klausimą. Daug žmonių linktelėjo galvomis, daug žmonių vėliau prie manęs priėjo ir tai patvirtino, bet šiandien neturime jums jokio pranešimo, kuriame būtų kalbama apie kažką, kas vyksta“, – žurnalistams tvirtino jis.
JAV diplomatijos vadovas pažymėjo, kad Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės vadovaujama tarptautinė koalicija jau rengia galimą jūrų misiją, skirtą padėti užtikrinti saugų tranzitą per Hormuzo sąsiaurį, jei būtų pasiektas susitarimas dėl karo pabaigos.
„Bet mes turime turėti planą B, jei kažkas ims šaudyti. Kaip vėl atverti sąsiaurį?“ – klausė M. Rubio.
„Nežinau, ar tai būtinai būtų NATO misija, bet prie to tikrai galėtų prisidėti NATO šalys“, – nurodė jis.
Naftos kainoms visame pasaulyje kylant, Hormuzo sąsiaurio atvėrimas tapo viena pagrindinių kliūčių įstrigusiose Vašingtono ir Teherano derybose.
Nuo tada, kai Jungtinės Valstijos ir Izraelis prieš beveik tris mėnesius pradėjo karą prieš Iraną, Teheranas grasinimais ir išpuoliais prieš tanklaivius ir krovininius laivus iš esmės pavertė šį strategiškai svarbų vandens kelią nepraplaukiamu. JAV į tai atsakė įvesdamos nuosavą blokadą laivams, plaukiantiems į Irano uostus ar iš jų.