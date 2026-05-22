PasaulisĮvykiai

NATO vadovas sureagavo į D. Trumpo žingsnį dėl Lenkijos

2026 m. gegužės 22 d. 10:49
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pasveikino JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą nusiųsti į Lenkiją dar 5 tūkst. amerikiečių karių. Kartu jis pridūrė, kad šio žingsnio nereikia vertinti kaip kurso pokyčio.
„Savaime suprantama, labai sveikinu šį pareiškimą“, – sakė M. Rutte Aljanso šalių užsienio reikalų ministrų susitikime Švedijos Helsinborgo uostamiestyje. Tačiau esą reikia suprasti, kad būtina tęsti pastaruoju metu pasirinktą kursą. Tikslas yra mažinti priklausomybę nuo JAV, kad šios galėtų daugiau dėmesio skirti kitiems prioritetams.
„Tai, ką matysite ateityje, yra laipsniškas procesas, kuriame europiečiai prisiima didesnę atsakomybę, o tai iš tikrųjų svarbu“, – pabrėžė NATO vadovas, atsakydamas į žurnalisto klausimą. Ir šiame procese esą visada bus sprendimų ir pareiškimų, kurie yra šio ilgalaikio kurso dalis.
Sprendimą nusiųsti į Lenkiją 5 tūkst. JAV karių D. Trumpas argumentavo gerais savo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu. Šis 2025 m. viduryje laimėjo prezidento rinkimus ir rudenį Vašingtonas apsilankė pas D. Trumpą Baltuosiuose rūmuose. Abu politikai tada aiškiai parodė, kad simpatizuoja vienas kitam.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Markas RutteJAV kariai
