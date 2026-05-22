Naujuoju Slovėnijos ministru pirmininku išrinktas dešinysis J. Janša

Pasak naujienų agentūros STA, už J. Janšos kandidatūrą balsavo 51 įstatymų leidėjas, o 36 buvo prieš.
J. Janša ketina sudaryti mažumos vyriausybę, kuriai priklausytų jo Slovėnijos demokratų partija (SDS) ir kitos dešiniosios partijos ir kurią iš išorės remtų ultradešinioji prorusiška grupė „Resnica“ (liet. Tiesa).
J. Janša poste keičia kairįjį liberalą Robertą Golobą, kuris buvo valdžioje pastaruosius ketverius metus. R. Golobo Laisvės judėjimas (GS) šiais metais nedidele persvara laimėjo parlamento rinkimus ir aplenkė J. Janšos SDS, tačiau nebeturėjo daugumos su ankstesniais kairiaisiais koalicijos partneriais.
Kreipdamasis į parlamentą prieš balsavimą, J. Janša sakė, kad jo vyriausybė sieks decentralizacijos ir biurokratijos mažinimo, taip pat kovoti su korupcija.
„Kuriame ateitį, kurioje mūsų palikuonys gyvens geriau nei mes“, – teigė jis.
67-erių politikas anksčiau vadovavo vyriausybei 2004–2008 m., 2012–2013 m. ir 2020–2022 m. Jo ankstesnes kadencijas temdė korupcijos skandalai ir išpuoliai prieš nepriklausomą žiniasklaidą bei kitaminčius, o kiekviena iš jų baigėsi jo pralaimėjimu rinkimuose. J. Janša susilaukė kritikos dėl grasinimų žiniasklaidai, pilietinės visuomenės organizacijoms ir profsąjungoms.
J. Janša laikomas Viktoro Orbano – Vengrijos dešiniojo populisto, kuris balandžio mėnesį per rinkimus buvo išstumtas iš valdžios po 16 joje praleistų metų – politinis sąjungininkas. Su V. Orbanu siejami oligarchai padėjo finansuoti paties J. Janšos žiniasklaidos imperiją. Tačiau skirtingai, nei V. Orbanas, šis Slovėnijos politikas nesilaiko prorusiškos pozicijos, kaip buvęs Vengrijos ministras pirmininkas.