Po grasinimų Europai – naujas D. Trumpo sprendimas dėl Lenkijos: siunčia 5 tūkst. karių

D. Trumpas tvirtino, kad toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į jo santykius su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu – nacionalistinių pažiūrų sąjungininku, kurį, jo paties žodžiais tariant, „didžiuodamasis rėmė“ per rinkimus, kuriuos K. Nawrockis laimėjo praėjusiais metais.
„Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad Jungtinės Valstijos į Lenkiją nusiųs dar 5 tūkst. karių“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė sakė D. Trumpas.
D. Trumpas daugiau informacijos neatskleidė, tačiau jo komentarai, atrodo, buvo susiję su kelių tūkstančių JAV karių dislokavimu Lenkijoje, kurio likimas jau keletą dienų buvo neaiškus.
Vašingtonas toliau spaudžia Europą: nutarė mažinti kariuomenės brigadų skaičių iki 2021 m. lygio
Praėjusią savaitę JAV pareigūnai pranešė, kad 4 tūkst. JAV karių dislokavimas Lenkijoje buvo atšauktas – tai buvo naujausias D. Trumpo administracijos žingsnis, kuriuo siekiama smarkiai sumažinti karių skaičių ir nubausti NATO sąjungininkus už tai, kad jie nepadėjo Jungtinėms Valstijoms kariauti su Iranu.
Tuomet viceprezidentas J. D. Vance‘as antradienį pareiškė, kad 4 tūkst. karių dislokavimas visgi buvo atidėtas, o ne atšauktas, pridurdamas, kad D. Trumpas „galutinio sprendimo“ dar nepriėmė.
Tačiau J. D. Vance‘as pridūrė, kad Europa turi „pati atsistoti ant kojų“, D. Trumpui toliau spaudžiant sąjungininkus Europoje prisiimti didesnę atsakomybę už savo gynybą.
Atrodo, kad D. Trumpas yra pasiryžęs nubausti sąjungininkus, kurie nepalaikė karo Artimuosiuose Rytuose arba neprisidėjo prie taikos palaikymo pajėgų dislokavimo svarbiame Hormuzo sąsiauryje, kurį Iranas faktiškai užblokavo.
Po to, kai vokiečių kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad Iranas prie derybų stalo „žemina“ Jungtines Valstijas, gegužės pradžioje Pentagonas paskelbė, kad Vašingtonas iš Vokietijos išves 5 tūkst. karių.
