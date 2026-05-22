Šaltiniai: JAV nacionalinės žvalgybos direktorė T. Gabbard atsistatydina

„Deja, turiu pateikti atsistatydinimo prašymą, kuris įsigalios 2026 m. birželio 30 d.“, – laiške prezidentui Donaldui Trumpui rašė ji.
„Mano vyrui Abrahamui neseniai buvo diagnozuotas itin retos formos kaulų vėžys. Artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais jo laukia dideli iššūkiai. Šiuo metu turiu trauktis iš valstybės tarnybos, kad galėčiau būti šalia jo ir visapusiškai jį palaikyti šioje kovoje“, – teigė T. Gabbard.
CNN pažymi, kad pastarąsias kelias savaites Baltųjų rūmų pareigūnai girdėjo gandus, kad T. Gabbard planuoja trauktis. Tačiau dar prieš dvi savaites ji neigė, kad palieka administraciją, tvirtino vienas aukšto rango administracijos pareigūnas.
Kaip rašo naujienų agentūra AFP, D. Trumpas penktadienį pagyrė T. Gabbard.
„Tulsi puikiai dirbo ir mes jos pasiilgsime“, – savo platformoje „Truth Social“ nurodė D. Trumpas ir kartu pridūrė, kad laikinuoju nacionalinės žvalgybos direktoriumi dirbs jos pavaduotojas Aaronas Lukasas.
Pasak CNN, T. Gabbard kadencijos metu skambėjo prieštaringi ir painūs pranešimai, ypač dėl JAV karo su Iranu, dėl kurių ji kartais nesutardavo su Baltaisiais rūmais ir prarasdavo jų palankumą.
T. Gabbard taps naujausia administracijos nare, palikusia postą. D. Trumpas neseniai taip pat atleido vidaus saugumo sekretorę Kristi Noem ir generalinę prokurorę Pam Bondi.