„Politico“: klastingas V. Putino planas Baltijos šalyse subliuško

Po dronų incidentų bangos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, dėl kurios kaltinama Rusija, esą elektroninės kovos priemonėmis nukreipianti Ukrainos dronus į NATO oro erdvę, Maskva apkaltino tris Baltijos valstybes leidžiant Ukrainai naudotis jų oro erdve atakoms prieš Rusiją. Ji taip pat pagrasino šioms šalims atsakomaisiais veiksmais.
Baltijos šalių pareigūnai šiuos kaltinimus paneigė. Vėlyvą penktadienį trijų vyriausybių paskelbtame pareiškime teigiama, kad jos „kategoriškai atmeta akivaizdžią Rusijos dezinformacijos kampaniją ir jos išgalvotus kaltinimus po oro erdvės pažeidimų, kuriuos Rusija begėdiškai naudoja savo karinėms nesėkmėms maskuoti“.
Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras, kalbėdamas „Politico“ renginyje „Speakeasy“, apie Maskvos kaltinimus sakė: „Tai neteisinga.“
Skelbia, kad programėlės „LT72“ trikdžiai pašalinti: paaiškino, kodėl nesuveikė reikiamu momentu
Jis pridūrė, kad „Ukraina niekada neprašė naudotis mūsų oro erdve“.
Pasak H. Pevkuro, Estija paprašė Ukrainos atsargiai rinktis taikinius smūgiams prieš Rusiją, tačiau atsakomybę už dronų incidentus jis tiesiogiai priskyrė Maskvai. „To priežastis yra Rusijos agresijos karas Ukrainoje, ir to priežastis yra tai, kad Rusija naudoja elektroninę kovą duomenims manipuliuoti ir taip pat paveikti šių dronų skrydžio trajektoriją“, – sakė H. Pevkuras.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte taip pat pabrėžė, kad kalta Rusija. „Jeigu dronai atskrenda iš Ukrainos, jie ten nėra todėl, kad Ukraina norėjo pasiųsti droną į Latviją, Lietuvą ar Estiją“, – trečiadienį Briuselyje aiškino M. Rutte.
„Jie ten yra dėl neatsakingo, neteisėto plataus masto Rusijos puolimo“, – pridūrė M. Rutte. Tokia žinia kartojama ir kitose Europos sostinėse.
Susiję straipsniai
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Maskvos grasinimus Baltijos šalims pavadino „visiškai nepriimtinais“. Ji pabrėžė, kad grėsmė vienai Europos Sąjungos valstybei narei yra grėsmė visam blokui.
Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas taip pat sureagavo, apkaltindamas Maskvą taikantis į Baltijos šalis „absurdiškais Rusijos kaltinimais ir pavojingais grasinimais“. Tuo metu Europos Sąjungos ambasadorė Ukrainoje Katarína Mathernova teigė, kad Europa turėtų matyti Ukrainą ne kaip naštą, o kaip būsimą savo gynybos architektūros centrą.
„Man tai labai paprasta. Pažvelkite į priešingą scenarijų, – sakė K. Mathernova. – Įsivaizduokite, kad jie yra ne su mumis, o prieš mus.“
H. Pevkuras Baltijos šalių požiūrį išsakė dar tiesmukiau. „Parama Ukrainai nėra labdara, tai investicija į mūsų pačių saugumą“, – nurodė jis.
Šis solidarumas svarbus, nes dronų problema yra reali. Pastarosiomis savaitėmis Baltijos šalys susidūrė su oro gynybos perspėjimais, laikinais skrydžių ribojimais ir kariniais atsakais.
Šią savaitę Rumunijos F-16 naikintuvas, veikiantis pagal NATO Baltijos oro policijos misiją, numušė droną virš Estijos. Tą pačią savaitę Lietuva laikinai sustabdė oro eismą Vilniaus oro uoste ir po drono pavojaus pasiuntė parlamentarus ir kitus svarbiausius valstybės pareigūnus į požemines patalpas.
Latvija patyrė pakartotinius oro erdvės pažeidimus, o jos vyriausybė žlugo po tarpusavio kivirčių, kai du dronai smogė Baltijos valstybės naftos objektams. Tai didina vidaus spaudimą dėl klausimo, ar šalies oro gynyba pasirengusi tokio tipo dronų prisotintam karui, koks matomas Ukrainoje.
Ukrainos tolimojo nuotolio dronai, pasirodantys virš Baltijos šalių, yra Kyjivo išplėstos smūgių kampanijos prieš taikinius giliai Rusijoje pasekmė. Tarp šių taikinių yra energetikos ir naftos infrastruktūra, padedanti išlaikyti Maskvos karo ekonomiką.
Siekdama juos sustabdyti, Rusija naudoja elektroninės kovos sistemas, galinčias slopinti palydovinės navigacijos signalus arba juos klastoti. Kitaip tariant, dronams gali būti pateikiamos klaidingos koordinatės.
Tokiu atveju drono autopilotas gali manyti, kad jis vis dar juda užprogramuoto taikinio link, nors tikrasis maršrutas jau pasikeitęs. Tai gali nukreipti dronus į kaimyninę NATO teritoriją, o Baltijos šalių ir Ukrainos pareigūnai sako, kad būtent tai dabar ir vyksta.
Kyjivui ši pusiausvyra yra jautri. Ukrainos pareigūnai atsiprašė dėl incidentų, susijusių su nuklydusiais dronais, tačiau kartu pabrėžė, kad smūgiai Rusijos kariniams ir ekonominiams taikiniams yra teisėti savigynos veiksmai.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskyy nerodo ženklų, kad ketintų stabdyti bombardavimo kampaniją. Jis šią kampaniją vadina „sankcijomis“, kuriomis siekiama palaužti Rusiją.
Rusijos oro gynyba tampa vis labiau skylėta, todėl Maskva bando pasitelkti politinį spaudimą, kad sustabdytų Ukrainos atakas. Vyresnysis analitikas iš iniciatyvos „Come Back Alive“ ir Ukrainos nacionalinio strateginių tyrimų instituto tyrėjas Mykola Bielieskovas „Politico“ aiškino, kad Rusija siekia diskredituoti Ukrainą jos svarbiausių rėmėjų akyse.
„Rusija nori diskredituoti Ukrainą šalių, kurios yra vienos svarbiausių tiesioginės ir netiesioginės paramos Ukrainai požiūriu, akyse“, – sakė M. Bielieskovas. Pasak jo, tikslas yra sukurti „prieštaros ir susiskaldymo tašką“ tarp Kyjivo ir Baltijos šalių.
Kol kas toks poveikis nepasireiškė. Baltijos šalių pareigūnai nekaltina Ukrainos tyčia keliant joms pavojų, o Latvija davė suprasti, kad dėl šių oro erdvės pažeidimų neaktyvuos NATO 4-ojo straipsnio konsultacijų mechanizmo.
Užuot ardžiusi Ukrainos ir jos sąjungininkių santykius, ši situacija, regis, juos stiprina. Įraše platformoje „X“, adresuotame Estijos, Latvijos ir Lietuvos kolegoms, J. Wadephulas pareiškė, kad Vokietija solidarizuojasi su savo Baltijos sąjungininkėmis.
„Grėsmė vienai sąjungininkei yra grėsmė visam Aljansui. Mes nebūsime įbauginti. Mes laikomės kartu“, – rašė J. Wadephulas.