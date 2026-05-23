D. Trumpas: JAV ir Iranas artėja prie susitarimo

Su derybų eiga susipažinę šaltiniai sakė „CBS News“, kad į naujausią pasiūlymą įtrauktas punktas dėl laivybos atnaujinimo Hormuzo sąsiauriu, dalies užsienio bankuose laikomų įšaldytų Irano aktyvų atblokavimo ir tolesnių derybų dėl taikos.
D. Trumpas atsisakė apie susitarimą komentuoti smulkiau, bet teigė, kad jis „kasdien tampa vis geresnis ir geresnis“.
„Negaliu pasakyti jums, kol nepasakiau jiems, tiesa?“, – interviu telefonu sakė JAV prezidentas.
Jis mano, kad pasiekus galutinį susitarimą Iranui nebus leista pasigaminti branduolinio ginklo, o su Irano turimu prisodrintu uranu bus „pasielgta tinkamai“.
„Pasirašysiu tik tokį susitarimą, pagal kurį gausime viską, ko norime“, – sakė D. Trumpas.
Šaltiniai teigė „CBS News“, kad D. Trumpas vis dar svarsto pasiūlymus ir galutinai neapsisprendė. Teigiama, kad jis konsultuojasi su patarėjais ir kalbasi su užsienio lyderiais, įskaitant Saudo Arabijos ir kitų Persijos įlankos valstybių vadovus.
Pasak trijų šaltinių, D. Trumpas šeštadienį telefonu kalbėsis su Persijos įlankos šalių ir kitų valstybių lyderiais.
Apie šį procesą žinantys JAV pareigūnai atskleidė, kad telekonferencijos metu bus kalbamasi apie derybas su Iranu.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad jeigu JAV ir Iranas nesusitars, tai Iranui bus smogta taip, kaip jokiai kitai valstybei iki šiol.
Dar prieš tai, kai balandžio mėnesį įsigaliojo paliaubos, D. Trumpas grasino, kad bus sunaikinta visa Irano civilizacija, o neseniai jis priminė, kad „laikrodis tiksi“.
Šeštadienį JAV valstybės sekretorius Marco Rubio taip pat sakė, kad greitai gali būti daugiau naujienų apie JAV ir Irano derybas, kurios pasistūmėjo į priekį.
