Irano derybininkas žada „triuškinantį“ atsaką JAV atnaujinto karo atveju

„Mūsų kariuomenė paliaubų laikotarpiu taip atstatė savo pajėgumus, kad jei D. Trumpas padarys dar vieną kvailystę ir vėl pradės karą, tai Jungtinėms Valstijoms (atsakas – ELTA) bus tikrai labiau triuškinantis ir skaudesnis nei pirmąją karo dieną“, – socialiniuose tinkluose parašė jis.
M. B. Ghalibafas paskelbė įspėjimą po susitikimo Teherane su Pakistano kariuomenės vadu feldmaršalu Asimu Muniru, laikomu vienu pagrindinių veikėjų tarptautinėse derybose dėl konflikto sprendimo diplomatiniu būdu.
Kaip šeštadienį pranešė Irano valstybinė transliuotoja IRIB, penktadienį vėlai vakare Pakistano kariuomenės vadas A. Muniras susitiko su Irano užsienio reikalų ministru Abasu Araghchi. Jų susitikimas truko iki pat vidurnakčio. Apie ką kalbėtasi – nepranešama.
D. Trumpas mįslingai užsiminė apie dalyvavimą sūnaus vestuvėse: problema – karas Irane
Pakistano saugumo šaltiniai anksčiau pranešė dpa, kad A. Muniras į Teheraną vyko aptarti galimo Jungtinių Valstijų ir Irano susitarimo projekto.
Pakistano saugumo šaltiniai išreiškė optimizmą, kad, Teheranui tarpininkaujant, galimas preliminarus susitarimas tarp Vašingtono ir Teherano.
Šaltiniai teigė, kad prieš atvykdamas į Teheraną A. Muniras laukė, kol gaus Irano derybininkų pritarimą, kad pradinis susitarimas gali būti realiai pasiektas.
Visgi Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmailas Baghaei penktadienį IRIB sakė, kad A. Muniro vizitas tėra vykstančio diplomatinio proceso dalis, kuri neturėtų būti vertinama kaip ženklas, kad jau esama arti susitarimo su Vašingtonu.
Pasak E. Baghaei, dabartinės derybos tebėra sutelktos į veiksmus karinei įtampai nedelsiant nuimti.
Kiti Irano ir Jungtinių Valstijų ginčai – ypač dėl Teherano branduolinės programos ir labai prisodrinto urano likimo – galės būti sprendžiami derybų būdu tik pasibaigus kariniams veiksmams, pridūrė ministerijos atstovas.
