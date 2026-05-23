JAV ambasadorius Indijoje: M. Rubio pakvietė premjerą N. Modį į Baltuosius rūmus

„Valstybės sekretorius Marco Rubio prezidento Donaldo Trumpo vardu pakvietė ministrą pirmininką Modį artimiausiu metu apsilankyti Baltuosiuose rūmuose!“, – po M. Rubio susitikimo su N. Modžiu socialiniuose tinkuose paskelbė S. Goras.
Pasak ambasadoriaus, uždaras M. Rubio susitikimas su Indijos premjeru truko daugiau nei valandą.
Katalikas M. Rubio savo keturių dienų kelionę po keturis miestus pradėjo apsilankydamas Motinos Teresės labdaros organizacijos būstinėje rytuose esančiame Kalkutos mieste, kur pasimeldė prie jos kapo.
Ant kostiumo užsidėjęs geltoną girliandą, M Rubio, kartu su žmona Jeanette, šypsojosi susirinkusioms vienuolėms, kurios vilkėjo simboliškais baltais sariais su mėlynomis juostomis – kaip ir 1997 m. mirusi humanitarė.
„M. Rubio kalbėjo apie pagalbą benamiams, nepagydomai sergantiems ir raupsais sergantiems žmonėms“, – po pusantros valandos trukusio vizito žurnalistams sakė Gailestingumo misionierių sesuo Marie Juan.
„Jis džiaugėsi galėdamas pasimelsti, o mes taip pat džiaugėmės, kad jis pas mus apsilankė“, – sakė ji.
JAV ambasadorius S. Goras, taip pat katalikas, vėliau parašė, kad šis vizitas parodė, jog šalių santykiai grindžiami „ne tik tvirta politika, bet ir bendromis vertybėmis“.
Prieš išvykdamas antradienį, M. Rubio taip pat dalyvaus vadinamojo „Ketverto“ (angl. The Quad) – Australijos, Indijos, Japonijos ir Jungtinių Valstijų – užsienio reikalų ministrų susitikime. Šios keturios demokratinės valstybės laikomos atsvara Kinijos įtakai Indijos vandenyne.
