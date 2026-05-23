Latvijoje – dar vienas drono sprogimas

Susidūręs su vandeniu objektas detonavo, TVNET informavo Latvijos valstybinė policija.
Per incidentą žmonės nenukentėjo. Latvijos valstybinė policija nedelsdama nuvyko į įvykio vietą ir pradėjo teritorijos apžiūrą.
Įvykio vietoje rastos galimo bepiločio orlaivio nuolaužos. Kadangi apžiūrima teritorija yra didelė, į darbus įtrauktos papildomos pajėgos.
Teritoriją tikrina Latvijos valstybinės policijos ekipažas su dronu, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai su valtimi ir Nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Tarnybos toliau dirba įvykio vietoje.
Latvijos valstybinė policija ragina gyventojus nesiartinti prie įvykio vietos ir sekti oficialią informaciją. Pastebėjus galimas drono nuolaužas, prašoma nedelsiant pranešti policijai.
Kariuomenės atstovai agentūrai LETA sakė, kad radarai nefiksavo drono įskridimo į Latvijos teritoriją. Dėl šios priežasties nebuvo išsiųstas masinio informavimo sistemos SMS pranešimas.
Latvijos policija ragina gyventojus laikytis atokiai nuo įvykio vietos, sekti oficialią tarnybų informaciją ir nedelsiant pranešti policijai aptikus drono nuolaužų.
Kaip skelbta, tęsiantis Rusijos karui prieš Ukrainą, Latvijos rytinio Latgalos regiono gyventojai per pastaruosius kelis mėnesius gavo savo mobiliuosiuose telefonuose panašių pranešimų, susijusių su tikėtinais dronais, priartėjusiais prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskridusiais. Be to, Latvijos teritorijoje sprogo keli dronai, įskaitant gegužės 7 d. incidentą naftos saugykloje Rėzeknėje.
Kol kas nukentėjusių nebuvo, tačiau po neseniai Rėzeknėje sudužusio drono buvo atleistas gynybos ministras Andris Sprūdas, o vėliau atsistatydino ir ministrė pirmininkė Evika Silinia.
Kiek vėliau Latvijos tarnybos pasidalino ir iš ežero ištrauktomis drono nuolaužomis.