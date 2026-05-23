M. Rubio: yra tikimybė, kad Iranas patvirtins susitarimą dėl taikos dar šeštadienį

„Yra tikimybė, kad dar šiandien, rytoj ar po kelių dienų galėsime ką nors pasakyti“, – žurnalistams Naujajame Delyje sakė M. Rubio, pridurdamas, kad tikisi „gerų naujienų“.
Kaip skelbta, Irano vyriausiasis derybininkas Mohammadas Bagheras Ghalibafas šeštadienį pareiškė, kad paliaubų metu Teheranas atstatė karines pajėgas, ir įspėjo apie „triuškinantį“ atsaką, jei JAV prezidentas Donaldas Trumpas atnaujins karo veiksmus.
„Mūsų kariuomenė paliaubų laikotarpiu taip atstatė savo pajėgumus, kad jei D. Trumpas padarys dar vieną kvailystę ir vėl pradės karą, tai Jungtinėms Valstijoms (atsakas – ELTA) bus tikrai labiau triuškinantis ir skaudesnis nei pirmąją karo dieną“, – socialiniuose tinkluose parašė jis.
M. B. Ghalibafas paskelbė įspėjimą po susitikimo Teherane su Pakistano kariuomenės vadu feldmaršalu Asimu Muniru – vienu pagrindinių veikėjų tarptautinėse derybose dėl konflikto sprendimo diplomatiniu būdu.
