Tragedija Kinijoje: per sprogimą anglies kasykloje žuvo 82 žmonės

„Žurnalistai iš dujų sprogimo vietos (…) Liušenju anglies kasykloje sužinojo, kad nelaimingo atsitikimo metu žuvo 82 žmonės, devyni laikomi dingusiais be žinios“, – pranešė valstybinė televizija CCTV.
Kaip skelbia BBC, sprogimas „Tongzhou Group“ priklausančiai kasyklai Šansi provincijoje įvyko 19.29 val. vietos laiku (2.29 val. Lietuvos laiku). Pranešama, kad tuo metu joje buvo 247 darbininkai, daugumą jų pavyko iškelti iš kasyklos iki ryto.
Vykdoma gelbėjimo operacija.
Valstybinės televizijos CCTV paskelbtame vaizdo įraše matyti nelaimės vietoje neštuvus gabenantys gelbėtojai su šalmais, fone stovi greitosios pagalbos mašinos.
Kaip pranešė „Xinhua“, Kinijos prezidentas Xi Jinpingas paragino dėti „visas pastangas“ sužeistųjų gydymui ir pareikalavo atlikti išsamų nelaimės tyrimą.
„Visi regionai ir departamentai privalo pasimokyti iš šios avarijos, nuolat budriai stebėti darbo saugą ir ryžtingai užkirsti kelią didelėms ir katastrofiškoms avarijoms bei sumažinti jų skaičių“, – pabrėžė jis.
Pasak „Xinhua“, buvo sulaikytas asmuo, „atsakingas už“ su sprogimu susijusią įmonę.
Kinijos valstybinė žiniasklaida iš pradžių pranešė apie keturis žuvusius ir dešimtis įstrigusių žmonių paaiškėjus, kad anglies monoksido – labai toksiškų, bekvapių dujų – koncentracija kasykloje „viršijo leistiną ribą“.
Pranešime teigta, kad kai kurie iš po žeme įstrigusių žmonių buvo „kritinės būklės“.
Vėliau, ryte, žuvusiųjų skaičius staigiai išaugo.
Nepakankamai griežti saugos reikalavimai
Šansi – viena skurdesnių Kinijos provincijų – yra šalies anglies kasybos centras.
Per pastaruosius dešimtmečius kasyklų sauga šalyje pagerėjo, tačiau nelaimingų atsitikimų vis dar pasitaiko. Dažnu atveju saugos reikalavimai šioje pramonės šakoje yra nepakankamai griežti, o taisyklės – neaiškios.
2023 m. įgriuvus atvirojo tipo anglies kasyklai šiaurinėje Vidinės Mongolijos dalyje žuvo 53 žmonės.
2009-aisiais per sprogimą kasykloje šiaurės rytuose esančioje Heilongdziango provincijoje žuvo daugiau nei 100 žmonių.
Nors Kinija ir rekordiniu greičiu diegia atsinaujinančios energetikos pajėgumus, ji tebėra didžiausia anglies vartotoja pasaulyje ir teršėja, į atmosferą išmetanti daugiausia šiltnamio efektą sukeliančių dujų.