Tūkstančiai ispanų protestavo reikalaudami ministro pirmininko atsistatydinimo

Daugelis protestuotojų mosavo Ispanijos vėliavomis ir nešėsi plakatus su užrašu „gana“. Eisenos priekyje buvo nešamas didelis transparantas su užrašu „Korupcija turi savo kainą. Nėra vietos nebaudžiamumui. Atsistatydinimas ir rinkimai dabar“.
Protestą surengė pilietinės visuomenės organizacija „Sociedad Civil Española“, vienijanti daugiau nei 150 pilietinių organizacijų, kurią remia konservatyvių pažiūrų Liaudies partija (PP) ir kraštutinės dešinės partija „Vox“.
Organizatoriai skelbia, kad renginyje dalyvavo 120 tūkst. žmonių, bet centrinės valdžios atstovo skaičiavimu dalyvių galėjo būti apie 40 tūkst.
Eitynės baigėsi Moncloa aikštėje, netoli oficialios ministro pirmininko rezidencijos.
Nedidelė protestuotojų grupė po renginio bandė priartėti prie rezidencijos, bet juos nustūmė riaušių policija.
Trys žmonės buvo suimti, o 7 policijos pareigūnai patyrė lengvus sužalojimus.
Partijos „Vox“ lyderis Santiago Abascalis prieš renginį žurnalistams sakė, kad P. Sanchezo aplinkoje nebeliko nei vieno žmogaus, kuris nebūtų kaltinamas labai rimtais nusikaltimais, o Ispanija tapo „korumpuotos mafijos laikoma įkaite“.
P. Sanchezas ministru pirmininku tapo 2018 m., po balsavimo dėl nepasitikėjimo partijos PP vadovaujama vyriausybe, taip pat dėl įtarimų korupcija.
Jis žada ir toliau eiti šias pareigas nepaisant įtarimų korupcija asmenims iš jo aplinkos.
Jo brolis Davidas bus teisiamas už prekybą poveikiu.
P. Sanchezo žmonos Begona'os Gomez atžvilgiu vykdomas tyrimas dėl korupcijos.
Ministras pirmininkas bylų prieš jo šeimą nesureikšmina ir aiškina, kad jos yra politiškai motyvuotos.
Teismas gegužės mėnesį taip pat išnagrinėjo buvusio transporto ministro Jose Luiso Abaloso bylą dėl korupcijos ir skelbs nuosprendį. J. L. Abalosas yra P. Sanchezo „dešinioji ranka“.
Be to, antradienį oficialiai buvo pradėtas tyrimas dėl prekybos poveikiu ir kitų nusikaltimų prieš buvusį socialistą ministrą pirmininką Jose Luisą Rodriguezą Zapatero, P. Sanchezo sąjungininką.