Iš Baltarusijos – netikėta žinia: A. Lukašenka telefonu kalbėjosi su E. Macronu

Tai veikiausiai yra pirmasis abiejų lyderių pokalbis telefonu nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m.
„Valstybių vadovai aptarė regioninius klausimus ir Baltarusijos santykius su ES ir ypač su Prancūzija“, – sakoma trumpame pranešime, paskelbtame Baltarusijos prezidento kanceliarijos internetinėje svetainėje, ir priduriama, kad pokalbis vyko „Prancūzijos pusės iniciatyva“.
Prancūzijos prezidento kanceliarija pokalbio kol kas nekomentavo.
