PasaulisĮvykiai

Iš Baltarusijos – netikėta žinia: A. Lukašenka telefonu kalbėjosi su E. Macronu

2026 m. gegužės 24 d. 16:28
Vienas iš pagrindinių Rusijos sąjungininkų Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka telefonu kalbėjosi su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, sekmadienį pranešė Minskas.
Daugiau nuotraukų (3)
Tai veikiausiai yra pirmasis abiejų lyderių pokalbis telefonu nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m.
„Valstybių vadovai aptarė regioninius klausimus ir Baltarusijos santykius su ES ir ypač su Prancūzija“, – sakoma trumpame pranešime, paskelbtame Baltarusijos prezidento kanceliarijos internetinėje svetainėje, ir priduriama, kad pokalbis vyko „Prancūzijos pusės iniciatyva“.
Prancūzijos prezidento kanceliarija pokalbio kol kas nekomentavo.
Aliaksandras LukašenkaEmmanuelis MacronasBaltarusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.