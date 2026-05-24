JAV slaptoji tarnyba nukovė šaulį, šaudžiusį netoli Baltųjų rūmų

Prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo Baltuosiuose rūmuose, tačiau incidentas jo nepaveikė, pareiškime teigė slaptosios tarnybos komunikacijos vadovas Anthony Guglielmi.
Akistata įvyko netrukus po 18 val. (vietos, 1 val. Lietuvos laiku), kai vienas vyras netoli Baltųjų rūmų saugumo perimetro „iš savo krepšio išsitraukė ginklą ir pradėjo šaudyti“.
„Slaptosios tarnybos policija atsakė ugnimi ir pataikė į įtariamąjį, kuris buvo išgabentas į vietos ligoninę, kur buvo konstatuota jo mirtis. Per susišaudymą šūviai taip pat pataikė į vieną pašalinį asmenį“, – nurodė A. Guglielmi, tačiau nepateikė išsamesnės informacijos apie pašalinio asmens būklę.
Kelios JAV žiniasklaidos priemonės įvardijo įtariamąjį kaip 21-erių Nasire Bestą iš Marilando ir pranešė, kad N. Bestas anksčiau turėjo psichikos sveikatos problemų ir kelis kartus buvo susidūręs su slaptosios tarnybos nariais.
D. Trumpas sekmadienį pareiškė, kad prie Baltųjų rūmų slaptosios tarnybos pareigūnus apšaudęs šaulys turėjo „smurtinę praeitį ir galimai buvo apsėstas“ šiuo pastatu.
Slaptosios tarnybos pareigūnai nenukentėjo. Įvykio vietą užplūdo policija ir saugumo pajėgos, kurios atitvėrė teritoriją, o Nacionalinės gvardijos kariai neleido naujienų agentūros AFP žurnalistui į ją patekti.
„Išgirdome turbūt 20–25, kaip pasirodė, fejerverkus, bet tai buvo šūviai, ir tada visi pradėjo bėgti“, – AFP sakė turistas iš Kanados Reidas Adrianas.
Žurnalistai, kurie tuo metu buvo ant Baltųjų rūmų šiaurinės vejos, teigė, kad jiems buvo nurodyta bėgti ir slėptis spaudos konferencijų salėje.
„ABC News“ korespondentė Selina Wang filmavo vaizdo įrašą socialiniams tinklams, kai pasigirdo šūviai, ir užfiksavo šūvių garsus, kai krito ant žemės.
„Visa tai skambėjo kaip dešimtys šūvių“, – tinkle „X“ pažymėjo ji.
Pasikėsinimai į D. Trumpo gyvybę
79-erių D. Trumpas anksčiau tapo trijų įtariamų pasikėsinimų nužudyti taikiniu, o paskutinis fiksuotas balandžio 25 d., kai ginkluotas vyras prasiveržė pro apsaugos punktą viešbutyje, kuriame D. Trumpas dalyvavo žiniasklaidos renginyje. Vyras taip ir nepriartėjo prie D. Trumpo ar kitų renginyje dalyvavusių svečių.
2024 m. liepą į D. Trumpą taikytasi rinkimų kampanijos renginyje Batleryje, Pensilvanijos valstijoje. Šaulys pražudė vieną renginio dalyvį ir nesunkiai sužeidė tuometinį kandidatą į ausį.
Po kelių mėnesių dar vienas ginkluotas vyras buvo sulaikytas Vest Palm Bičo golfo aikštyne, kuriame žaidė D. Trumpas.
„Ačiū Dievui, kad prezidentas Trumpas yra saugus“, – po šeštadienio vakarą įvykusių šaudynių „X“ paskyroje pareiškė Atstovų Rūmų respublikonai.
„Begalinis dėkingumas slaptajai tarnybai už greitą ir didvyrišką atsaką. Politinis smurtas turi liautis“, – pabrėžė jie.
D. Trumpas paminėjo saugumo problemas kaip vieną iš priežasčių, dėl kurių jis stato pokylių salę Baltuosiuose rūmuose.
Šiuo metu statomas 400 mln. JAV dolerių (apie 345 mln. eurų) vertės projektas, pasak Niujorko nekilnojamojo turto magnato, turės šešis aukštus žemiau pokylių salės, „apsaugotos nuo bepiločių orlaivių“, įskaitant požeminę karo ligoninę.
Lina Linkevičiūtė (AFP)