PasaulisĮvykiai

Neramioje Pakistano provincijoje dėl sprogimo nuo bėgių nuvažiavo traukinys, žuvo 30 žmonių

2026 m. gegužės 24 d. 12:50
Pietvakarių Pakistane per galingą sprogimą, nukreiptą prieš keleivinį traukinį, žuvo mažiausiai 30 žmonių, o dar daugiau kaip 100 buvo sužeista, sekmadienį pranešė pareigūnai.
Daugiau nuotraukų (1)
Incidentas įvyko Kvetoje – neramios Beludžistano provincijos sostinėje, kur dėl galingo sprogimo keleivinis traukinys nuvažiavo nuo bėgių ir buvo apgadinta vėžė, gretimi gyvenamieji kvartalai ir transporto priemonės.
„Per incidentą žuvo mažiausiai 30 žmonių, o 103 buvo sužeisti“, – naujienų agentūrai „dpa“ sakė vietos policijos pareigūnas Hameedas Ullah Shahas. Baiminamasi, kad žuvusiųjų skaičius dar augs.
Jis teigė, kad sprogimo pobūdis kol kas nežinomas, o atsakomybės už išpuolį kol kas neprisiėmė jokia grupuotė.

Į Lenkiją siunčiant JAV karius – namų darbai Lietuvai: užsiminė, ko turėtų imtis

Visose valstybinėse ir privačiose miesto ligoninėse buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, nurodė provincijos vyriausybės atstovas. Pasak jo, po sprogimo nuo bėgių nulėkė mažiausiai trys vagonai ir lokomotyvas. Saugumo pajėgos atitvėrė teritoriją, vykdoma gelbėjimo operacija, tvirtino atstovas.
Pakistane pastaruoju metu padaugėjo smurto atvejų, o per naktinę operaciją, surengtą praėjus kelioms dienoms po to, kai per automobilio sprogdinimą žuvo 15 policijos pareigūnų, šiaurės vakarinėje Chaiber Pachtunchvos provincijoje buvo nukauti mažiausiai 25 teroristai.
Praėjusiais metais uždrausta smogikų grupuotė Beludžistano išlaisvinimo armija (BLA) užgrobė traukinį, kuriuo važiavo šimtai saugumo pajėgų pareigūnų ir jų šeimos narių. Tada žuvo mažiausiai dvidešimt keleivių ir kariškių.
Susiję straipsniai
Nardymo nuotykis staiga virto tragedija po vandeniu: narus pasitiko aklina tamsa

Nardymo nuotykis staiga virto tragedija po vandeniu: narus pasitiko aklina tamsa

Serbijos sostinėje dešimtys tūkstančių mitinguotojų reikalavo pirmalaikių rinkimų

Serbijos sostinėje dešimtys tūkstančių mitinguotojų reikalavo pirmalaikių rinkimų

JAV slaptoji tarnyba nukovė šaulį, šaudžiusį netoli Baltųjų rūmų

JAV slaptoji tarnyba nukovė šaulį, šaudžiusį netoli Baltųjų rūmų

BLA yra didžiausia iš kelių smogikų grupuočių, kovojančių už Beludžistano nepriklausomybę nuo Pakistano. Ši grupuotė yra atsakinga už smurtą, ypač nukreiptą prieš milijardinius Kinijos infrastruktūros projektus.
PakistanasTraukinys

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.