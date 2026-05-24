Neramioje Pakistano provincijoje dėl sprogimo nuo bėgių nuvažiavo traukinys, žuvo 30 žmonių

Incidentas įvyko Kvetoje – neramios Beludžistano provincijos sostinėje, kur dėl galingo sprogimo keleivinis traukinys nuvažiavo nuo bėgių ir buvo apgadinta vėžė, gretimi gyvenamieji kvartalai ir transporto priemonės.
„Per incidentą žuvo mažiausiai 30 žmonių, o 103 buvo sužeisti“, – naujienų agentūrai „dpa“ sakė vietos policijos pareigūnas Hameedas Ullah Shahas. Baiminamasi, kad žuvusiųjų skaičius dar augs.
Jis teigė, kad sprogimo pobūdis kol kas nežinomas, o atsakomybės už išpuolį kol kas neprisiėmė jokia grupuotė.
Visose valstybinėse ir privačiose miesto ligoninėse buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, nurodė provincijos vyriausybės atstovas. Pasak jo, po sprogimo nuo bėgių nulėkė mažiausiai trys vagonai ir lokomotyvas. Saugumo pajėgos atitvėrė teritoriją, vykdoma gelbėjimo operacija, tvirtino atstovas.
Pakistane pastaruoju metu padaugėjo smurto atvejų, o per naktinę operaciją, surengtą praėjus kelioms dienoms po to, kai per automobilio sprogdinimą žuvo 15 policijos pareigūnų, šiaurės vakarinėje Chaiber Pachtunchvos provincijoje buvo nukauti mažiausiai 25 teroristai.
Praėjusiais metais uždrausta smogikų grupuotė Beludžistano išlaisvinimo armija (BLA) užgrobė traukinį, kuriuo važiavo šimtai saugumo pajėgų pareigūnų ir jų šeimos narių. Tada žuvo mažiausiai dvidešimt keleivių ir kariškių.
BLA yra didžiausia iš kelių smogikų grupuočių, kovojančių už Beludžistano nepriklausomybę nuo Pakistano. Ši grupuotė yra atsakinga už smurtą, ypač nukreiptą prieš milijardinius Kinijos infrastruktūros projektus.