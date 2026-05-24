Po brutalaus rusų išpuolio – V. Zelenskio reakcija: pasišaipė iš V. Putino

Socialiniame tinkle „X“ dėmesio sulaukė vaizdo įrašas, kuriuo pasidalijo Rusijos naujienų agentūra TASS. Jame V. Putinas susirinkusiuosius ragina tris kartus sušukti „ura“ – tai rusiška džiaugsmo išraiška, kurios lietuviškas atitikmuo būtų „valio“.
Tuomet V. Putinas atsistoja ir į mikrofoną šį šūksnį ištaria keistai.
Rusijai surengus masinę dronų ir raketų ataką prieš Kyjivą bei jo regioną, V. Zelenskis priminė šį V. Putino epizodą. Per ataką, kaip pranešama, buvo paleista ir raketa „Orešnik“.
„V. Putinas net nebegali aiškiai ištarti žodžio „ura“ – šneka ir murma, tačiau vis tiek savo raketomis niokoja gyvenamuosius namus“, – į išpuolius Ukrainoje reagavo V. Zelenskis.
Kaip pranešama, į Kyjivo regioną Rusija paleido apie 90 įvairių raketų ir 600 dronų. Skelbiama apie du žuvusius žmones, o V. Zelenskio teigimu, sužeista daugiau nei 80 asmenų.
Po Rusijos atakų Kyjivas liko nuniokotas. Ši ataka tapo dar vienu masinio smūgio Ukrainos sostinei ir jos apylinkėms epizodu.
