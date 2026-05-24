PasaulisĮvykiai

Po brutalaus rusų išpuolio – V. Zelenskio reakcija: pasišaipė iš V. Putino

2026 m. gegužės 24 d. 15:13
Lrytas.lt
Rusijos lyderis Vladimiras Putinas viešame renginyje keistai ištarė džiaugsmo šūksnį „ura“. To pro ausis nepraleido Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuris V. Putiną pašiepė reaguodamas į masinę Rusijos ataką prieš Kyjivą.
Daugiau nuotraukų (32)
Socialiniame tinkle „X“ dėmesio sulaukė vaizdo įrašas, kuriuo pasidalijo Rusijos naujienų agentūra TASS. Jame V. Putinas susirinkusiuosius ragina tris kartus sušukti „ura“ – tai rusiška džiaugsmo išraiška, kurios lietuviškas atitikmuo būtų „valio“.
Tuomet V. Putinas atsistoja ir į mikrofoną šį šūksnį ištaria keistai.
Rusijai surengus masinę dronų ir raketų ataką prieš Kyjivą bei jo regioną, V. Zelenskis priminė šį V. Putino epizodą. Per ataką, kaip pranešama, buvo paleista ir raketa „Orešnik“.
„V. Putinas net nebegali aiškiai ištarti žodžio „ura“ – šneka ir murma, tačiau vis tiek savo raketomis niokoja gyvenamuosius namus“, – į išpuolius Ukrainoje reagavo V. Zelenskis.
Kaip pranešama, į Kyjivo regioną Rusija paleido apie 90 įvairių raketų ir 600 dronų. Skelbiama apie du žuvusius žmones, o V. Zelenskio teigimu, sužeista daugiau nei 80 asmenų.
Po Rusijos atakų Kyjivas liko nuniokotas. Ši ataka tapo dar vienu masinio smūgio Ukrainos sostinei ir jos apylinkėms epizodu.
Volodymyras ZelenskisVladimiras PutinasUkraina
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.