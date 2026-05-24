Serbijos sostinėje dešimtys tūkstančių mitinguotojų reikalavo pirmalaikių rinkimų

Šis mitingas buvo dalis protestų judėjimo, kurį sukėlė geležinkelio stoties stoginės griūtis šiauriniame Novi Sado mieste 2024 m. lapkritį, kuri pareikalavo 16 žmonių gyvybių.
Vienas kalbėtojas, elektrotechnikos studentas pavadino naujus rinkimus proga užtikrinti „sąžiningą vyriausybę, laisvę ir orų gyvenimą“, skelbė naujienų agentūra „Beta“.
Studentų vadovaujamą judėjimą, kuris metus buvo apėmęs praktiškai visus Serbijos universitetus, dabar palaiko milijonai piliečių. Jie dėl mirtinos nelaimės Novi Sade kaltina aplaidumą ir korupciją valdant prezidento Aleksandaro Vučičiaus vyriausybei.
Protestuotojai siekia pirmalaikių rinkimų, nes jie leistų taikiai pakeisti vyriausybę. Kiti eiliniai parlamento rinkimai numatyti tik 2027 m. pabaigoje.
Demonstracijai pasibaigus, šeštadienio vakarą maždaug už 1 km nuo Slavijos aikštės, kuri buvo mitingo centras, kilo susirėmimai.
Kaukėti vyrai policijos kryptimi šaudė pirotechniką. Vidaus reikalų ministras Ivica Dačičius nurodė, kad buvo sulaikyti 23 žmonės ir sužeistas nenurodytas skaičius policijos pareigūnų.
A. Vučičius socialiniame tinkle „Instagram“ apkaltino demonstrantus dar kartą parodžius savo smurtinį būdą. Panašius smurtinius poelgius ankstesniuose masiniuose protestuose, kaip paaiškėjo vėliau, vykdė infiltruoti provokatoriai.
Vyriausybė prieš mitingą vėl sustabdė geležinkelių eismą visoje Serbijoje. Šalies geležinkelių bendrovė oficialios priežasties nepateikė, bet šiuo žingsniu, regis, siekta užtikrinti, kad vyriausybės oponentams iš už Belgrado ribų būtų sunkiau dalyvauti.