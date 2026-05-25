Čekijos policija sulaikė rusų dvasininką, kurio automobilyje rasta įtartinų baltų miltelių

Vyskupas Hilarionas kažkada buvo laikomas Rusijos stačiatikių bažnyčios vadovo patriarcho Kirilo dešiniąja ranka, kol, kaip teigiama, pateko į Maskvos dvasinių valdžios institucijų nemalonę ir buvo išsiųstas į užsienį.
Sekmadienį policija Hilariono automobilio bagažinėje rado keturis paketus su „baltais milteliais“, teigiama pranešime, kuris buvo paskelbtas jo kanale platformoje „Telegram“. Jame taip pat nurodoma, kad dvasininkas bet kokius kaltinimus dėl narkotikų laikymo „kategoriškai neigia“.
Čekijos kovos su narkotikais centras naujienų agentūrai AFP pranešė, kad, remdamasis „anoniminiu pranešimu apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų gabenimą“, „ėmėsi veiksmų, susijusių su viena transporto priemone Centrinės Bohemijos regione“.
Čekijos policija pranešė, kad sekmadienį vakare greitkelyje tarp Karlovy Varų ir Prahos buvo sulaikytas vyriškis, pridurdama, kad „vyksta apklausa ir kaltinimai kol kas niekam nepateikti“, tačiau sulaikytojo tapatybės neatskleidė.
Vyskupo atstovai teigė, kad apklausa tęsiasi jau šešias valandas.
„Aš neturiu ir niekada neturėjau jokio ryšio su neteisėta prekyba narkotinėmis medžiagomis“, – platformoje „Telegram“ teigė Hilarionas.
Hilarionas, 13 metų vadovavęs Bažnyčios užsienio reikalų skyriui, buvo laikomas galimu patriarcho Kirilo įpėdiniu, kol 2022 m., netrukus po Ukrainos karo pradžios, buvo netikėtai paskirtas vadovauti Vengrijos vyskupijai.
2024 m. jam buvo pareikšti kaltinimai seksualiniu priekabiavimu ir 60-metis dvasininkas buvo nušalintas nuo šių pareigų. Hilarionas, kurio pasaulietinis vardas yra Grigorijus Alfejevas, šiuos kaltinimus neigia.
Jis laikėsi atsargios pozicijos Rusijos karo Ukrainoje atžvilgiu, niekada viešai nei pritardamas šiam karui, nei jo pasmerkdamas, skirtingai nuo daugelio kitų aukštų Rusijos dvasininkų, kurie viešai parėmė šią karinę operaciją.
2016 m. Hilarionas padėjo surengti istorinį popiežiaus Pranciškaus ir patriarcho Kirilo susitikimą. Šiuo metu jis tarnauja kunigu Rusijos stačiatikių bažnyčioje Karlovy Varuose – kurortiniame Čekijos miestelyje, kuris anksčiau buvo populiarus tarp rusų emigrantų.
