Kinijos prezidentas Xi Jinpingas susitiko su Pakistano premjeru S. Sharifu

Aukšto lygio susitikimas, apie kurį pranešė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“, įvyko Sh. Sharifui anksčiau tą pačią dieną susitikus su antruoju pagal rangą šalies vadovu premjeru Li Qiangu
Pasak Pakistano televizijos, Sh. Sharifą kelionėje į Kiniją lydi armijos vadas Asimas Muniras, pagrindinis Islamabado derybininkas tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir Irano.
Kinijos valstybinė žiniasklaida kol kas nepaskelbė išsamios informacijos apie diskusijas.
Pakistanas tapo pagrindiniu JAV ir Irano tarpininku, praėjusį mėnesį surengė istorines tiesiogines derybas, nedavusias ilgalaikio susitarimo.
Kinija vaidina santūresnį vaidmenį, organizavo pokalbius telefonu ir susitikimus su nukentėjusių Persijos įlankos šalių pareigūnais.
Per pokalbius Pekine su Kinijos lyderiais, kuriuose dalyvavo kartu su A. Muniru, Sh. Sharifas sakė, kad „pasaulis išgyvena lemiamą akimirką“, parodė Pakistano televizija.
„Pakistanas nuoširdžiai tarpininkauja JAV ir Iranui. Feldmaršalas buvo Teherane ir nenorėjo praleisti šio puikaus vizito“, – sakė Sh. Sharifas.
„Reikalai juda teisinga linkme. Norėčiau padėkoti Kinijai už paramą skatinant taiką“, – pridūrė Pakistano premjeras.
Sh. Sharifas šeštadienį pradėjo keturių dienų oficialų vizitą Kinijoje Hangdžou mieste, rytinėje Džedziango provincijoje. Vizitas surengtas po A. Muniro vizito Teherane penktadienį ir šeštadienį kartu su Pakistano vidaus reikalų ministru Mohsinu Naqvi, tęsiant pastangas užbaigti karą.
Kinija pareiškė bendradarbiausianti su Pakistanu, kad „teigiamai prisidėtų prie greito taikos ir stabilumo atkūrimo Artimuosiuose Rytuose“.
Balandžio mėnesį Pakistanas surengė vieninteles nuo karo pradžios tiesiogines JAV ir Irano pareigūnų derybas. A. Muniras buvo įvykių centre per tą derybų etapą, pasveikino abi atvykusias delegacijas ir parodė draugiškumą JAV viceprezidentui J. D. Vance'ui. Tačiau derybos galiausiai žlugo, Iranui apkaltinus Jungtines Valstijas „pernelyg dideliais reikalavimais“.
