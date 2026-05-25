Latvija ieško išeities iš politinės aklavietės: baigiama formuoti vyriausybė

Pirmadienį paskirtasis ministras pirmininkas Andris Kulbergas kalbėdamas Rygoje pareiškė, kad koalicijos derybų metu buvo pasiektas susitarimas dėl atsakomybės pasiskirstymo tarp keturių valdančiųjų partnerių.
Šis opozicijai atstovaujantis politikas iš centristų ir konservatorių rinkimų aljanso „Jungtinis sąrašas“ ketina suformuoti keturių partijų dešiniųjų ir centro vyriausybę.
Kiekvienai partijai vyriausybėje numatyta skirti po keletą ministrų postų; apie tai turėtų būti paskelbta antradienį. Keturių partijų aljansui parlamente priklauso 66 iš 101 vietos.
Anot A. Kulbergo, būsimosios vyriausybės prioritetas turi būti nacionalinis saugumas.
46-erių politikas, kurį prezidentas Edgaras Rinkevičius prieš devynias dienas paskyrė eiti ministro pirmininko pareigas, vis dar laukia Parlamento balsavimo dėl kabineto sudėties ir vyriausybės programos. Balsavimas gali įvykti jau šią savaitę.
E. Silinia atsistatydino gegužės 14 d., kai vienas iš dviejų jos koalicijos partnerių – kairiųjų pažiūrų „Progresyviųjų partija“ – atsiėmė savo paramą.
Politinė krizė kilo po to, kai, E. Silinios spaudžiamas, atsistatydino gynybos ministras Andris Sprudas, kuriam iš posto trauktis teko netoli Rusijos sienos sudužus dviem paklydusiems ukrainiečių dronams.
Vyriausybės krizė Latviją ištiko likus vos keletui mėnesių iki spalio pradžioje numatytų parlamento rinkimų.