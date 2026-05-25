PasaulisĮvykiai

Latvija ieško išeities iš politinės aklavietės: baigiama formuoti vyriausybė

2026 m. gegužės 25 d. 14:33
Praėjus maždaug dviem savaitėms po Latvijos premjerės Evikos Silinios atsistatydinimo, prie pabaigos artėja naujos šalies vyriausybės formavimo procesas.
Daugiau nuotraukų (1)
Pirmadienį paskirtasis ministras pirmininkas Andris Kulbergas kalbėdamas Rygoje pareiškė, kad koalicijos derybų metu buvo pasiektas susitarimas dėl atsakomybės pasiskirstymo tarp keturių valdančiųjų partnerių.
Šis opozicijai atstovaujantis politikas iš centristų ir konservatorių rinkimų aljanso „Jungtinis sąrašas“ ketina suformuoti keturių partijų dešiniųjų ir centro vyriausybę.
Kiekvienai partijai vyriausybėje numatyta skirti po keletą ministrų postų; apie tai turėtų būti paskelbta antradienį. Keturių partijų aljansui parlamente priklauso 66 iš 101 vietos.

Neramus rytas Latvijoje: nukritęs į ežerą sprogo dronas

Anot A. Kulbergo, būsimosios vyriausybės prioritetas turi būti nacionalinis saugumas.
46-erių politikas, kurį prezidentas Edgaras Rinkevičius prieš devynias dienas paskyrė eiti ministro pirmininko pareigas, vis dar laukia Parlamento balsavimo dėl kabineto sudėties ir vyriausybės programos. Balsavimas gali įvykti jau šią savaitę.
E. Silinia atsistatydino gegužės 14 d., kai vienas iš dviejų jos koalicijos partnerių – kairiųjų pažiūrų „Progresyviųjų partija“ – atsiėmė savo paramą.
Susiję straipsniai
Latvijos kariuomenė baigė bepiločio orlaivio nuolaužų paiešką Drydzio ežere

Latvijos kariuomenė baigė bepiločio orlaivio nuolaužų paiešką Drydzio ežere

Po drono sprogimo Latvijoje – liudininko pasakojimas: „Supratau, kad kažkas negerai“

Po drono sprogimo Latvijoje – liudininko pasakojimas: „Supratau, kad kažkas negerai“

Galima grėsmė Latvijos oro erdvei baigėsi

Galima grėsmė Latvijos oro erdvei baigėsi

Politinė krizė kilo po to, kai, E. Silinios spaudžiamas, atsistatydino gynybos ministras Andris Sprudas, kuriam iš posto trauktis teko netoli Rusijos sienos sudužus dviem paklydusiems ukrainiečių dronams.
Vyriausybės krizė Latviją ištiko likus vos keletui mėnesių iki spalio pradžioje numatytų parlamento rinkimų.
LatvijaLatvijos Saeima

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.