Latvijos kariuomenė baigė bepiločio orlaivio nuolaužų paiešką Drydzio ežere

LNGP atstovas pažymėjo, kad bepilotis subyrėjo į kelias nedideles dalis, o sekmadienį buvo priimtas sprendimas baigti paieškos operacijas, nes viskas, ką buvo galima rasti, buvo surinkta.
Tačiau kol kas nežinoma, koks tai buvo bepilotis orlaivis. Visos rastos dalys dar bus tiriamos ir analizuojamos. Prieiga prie ežero neberibojama.
Valstybinė policija (VP) šeštadienį apie 8 val. gavo gyventojų pranešimą apie bepilotį orlaivį, kuris nukrito į Drydzio ežerą ir pasiekęs vandenį sprogo. Per incidentą niekas nenukentėjo.
Įvykio vietoje rasta galimų bepiločio nuolaužų. Didelės teritorijos apžiūrai buvo dislokuotos papildomos pajėgos, įskaitant papildomą VP dalinį su bepiločiu orlaiviu, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus su valtimi ir LNGP.
Neramus rytas Latvijoje: nukritęs į ežerą sprogo dronas
LNGP anksčiau informavo LETA, kad jutikliai nefiksavo bepiločio įskridimo į Latvijos teritoriją, todėl nebuvo paskelbtas perspėjimas. Dėl incidento pradėtas baudžiamasis procesas pagal baudžiamosios teisės 10 skyrių – nusikaltimai prieš valstybę.
Kaip jau skelbta, tęsiantis Rusijos karui prieš Ukrainą, Latvijos rytinio Latgalos regiono gyventojai per pastaruosius kelis mėnesius į mobiliuosius telefonus gavo panašių pranešimų, tikriausiai susijusių su bepiločiais orlaiviais, priartėjusiais prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskridusiais.
Be to, Latvijos teritorijoje sprogo keli bepiločiai, įskaitant gegužės 7 d. įvykusį incidentą naftos saugykloje Rėzeknėje.
Kol kas nukentėjusiųjų nebuvo, tačiau dėl neseniai Rėzeknėje fiksuoto bepiločio orlaivio sudužimo buvo atleistas gynybos ministras Andris Sprūdas ir atsistatydino ministrė pirmininkė Evika Silinia.