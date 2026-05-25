Musulmonai pradeda kasmetinį hadžą

Vykstant Irano karui, Saudo Arabija iki šiol buvo atakuota šimtais dronų, raketų ir sparnuotųjų raketų. Oro gynyba didžiąją jų dalį numušė, tačiau neišvengta aukų. Taip pat padaryta žalos energetikos infrastruktūrai, gyvenamosioms teritorijoms, JAV ambasadai Rijade.
Karalystė daro viską, kad musulmonai, nepaisant konflikto, galėtų atlikti hadžą.
Saudo Arabijos gynybos ministerija paskelbė įrašus, kaip, siekiant apsaugoti religines vietas, oro gynybos daliniai užima pozicijas aplink Meką. Ginkluotųjų pajėgų užduotis yra „saugoti oro erdvę virš šventųjų vietų ir reaguoti į visas grėsmes, kad būtų užtikrintas piligrimų saugumas ir vidinė ramybė“, pareiškė ministerija.
Susiję straipsniai
Musulmonų kelionė į Meką (hadžas) yra vienas iš penkių islamo stulpų. Kiekvienas sveikas musulmonas, kuris gali tai sau leisti, privalo bent kartą gyvenime sudalyvauti hadže, kurio metu atliekami įvairūs religiniai ritualai. Daugelis jų hadžui taupo ne vienerius metus. Vienam asmeniui ši kelionė gali atsieiti 5 tūkst. eurų ir daugiau. Ypač daug piligrimų atvyksta iš Indonezijos, taip pat Pakistano ir Indijos.
Didelis iššūkis vėl yra karštis. Mekoje pirmadienį prognozuota iki 45 laipsnių kaitra. Prieš dvejus metus didelis karštis pareikalavo daugiau kaip 1,3 tūkst. gyvybių.
musulmonaiIslamasSaudo Arabija
Rodyti daugiau žymių