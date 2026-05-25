Referendumas Krokuvoje: miesto gyventojai išspyrė merą

Sekmadienį krokuviečiai sprendė, ar palikti merą ir miesto tarybą pareigose, kurias jie turėjo eiti iki 2029-ųjų. Referendumas buvo inicijuotas piliečių peticija.
Krokuvos miesto savivaldybės referendumo komisija pirmadienį ryte paskelbė, kad balsavime buvo pasiektas mero nušalinimui nuo pareigų reikalingas rinkėjų aktyvumas.
Remiantis oficialiais duomenimis, rinkėjų aktyvumas siekė 29,99 proc., viršidamas balsavimo laikymui įvykusiu reikalingą 26,98 proc. ribą.
Savivaldybės referendumo komisijos duomenimis, už Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko centristinės Pilietinės koalicijos atstovo A. Miszalskio nušalinimą balsavo iš viso 171 581 Krokuvos gyventojas, prieš pasisakė 3 631.
Tačiau Krokuvos miesto taryba liks dirbti, nes atskirame balsavime sudalyvavo per mažai rinkėjų. Rinkėjų aktyvumas tame balsavime siekė 29,97 proc. – mažiau nei 30,59 proc., kurių reikia, kad referendumo rezultatas būtų privalomas.
Balsavimas buvo inicijuotas pilietinės peticijos kampanijos, pasipylus kritikai dėl miesto transporto politikos, plėtros ir miesto finansų valdymo klausimų. Organizatoriams pavyko surinkti 134 tūkst. gyventojų parašų referendumui surengti.
Balsavusieji referendume kaip pagrindinę nepasitenkinimo priežastį dažniausiai nurodė planuojamą Krokuvos „Švaraus transporto zoną“, į kurią būtų draudžiama įvažiuoti senesnėms ir taršesnėms transporto priemonėms. Taip pat reikštas susirūpinimas dėl miesto skolos lygio, įtariamo nepotizmo savivaldybės įmonėse ir augančių pragyvenimo išlaidų.