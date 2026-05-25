Šaltiniai: dėl dronų įskridimų Lietuvoje lankysis U. von der Leyen

Trys apie vizitą žinantys pareigūnai, kuriems buvo suteiktas anonimiškumas, kad jie galėtų atskleisti detales, sakė, jog U. von der Leyen turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais ir aptarti atsako koordinavimą. Teigiama, kad į Lietuvą vyks ir gynybos eurokomisaras Andrius Kubilius.
Be „solidarumo su Baltijos šalimis“ demonstravimo, vizito metu dėmesys taip pat bus skiriamas bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui pasitelkiant EK finansavimo ir planavimo schemas, tvirtino vienas pareigūnas.
Praėjusį trečiadienį Lietuvoje buvo paskelbtas oro pavojus, nes netoli šalies sienos su Baltarusija buvo pastebėtas paklydęs bepilotis orlaivis, dėl to buvo suaktyvinta NATO Baltijos oro policijos misija.
U. von der Leyen reiškia didelį susirūpininimą dėl konflikto Irane: „Laikas sėsti prie derybų stalo"
Šis incidentas įvyko po to, kai anksčiau šį mėnesį Latvijoje du į Rusiją skridę ukrainietiški bepiločiai nukrito virš tuščios naftos saugyklos ir sukėlė krizę, dėl kurios subyrėjo valdančioji koalicija.
Praėjusią savaitę NATO naikintuvas numušė bepilotį orlaivį Estijos oro erdvėje.
Europos Sąjunga (ES) vasario mėnesį inicijavo planą, skirtą sustiprinti pafrontės valstybes, nes nuogąstaujama, kad Rusijos karas prieš Ukrainą ir hibridinė taktika gali pakenkti vietos ekonomikoms.
EK taip pat rengia planus, skirtus padėti šalims sustiprinti oro gynybos pajėgumus pasitelkiant bendrų pirkimų ir plėtros schemas.
