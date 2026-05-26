„Reuters“: D. Trumpas griauna tradicinę JAV diplomatiją

Leidinys ypatingą dėmesį skiria Ukrainai ir buvusios JAV ambasadorės Ukrainoje Bridget Brink darbui.
Ji teigė, kad po D. Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio konflikto Baltuosiuose rūmuose 2025 m. vasarį JAV netikėtai sustabdė karinę pagalbą ir žvalgybinės informacijos dalijimąsi su Ukraina.
Pasak B. Brink, tai sukėlė riziką ne tik ukrainiečiams, bet ir amerikiečių diplomatams Kyjive, kuriuos saugojo Pentagono suteiktos oro gynybos sistemos ir kita ginkluotė.
„Ten turėjau 1 tūkst. žmonių – visi jie buvo civiliai. Ir mus saugojo ukrainiečiai, naudodami amerikietišką ir kitą įrangą“, – sakė ji komentare žurnalistams.
Buvusi diplomatė pažymėjo, kad sprendimas sustabdyti pagalbą buvo priimtas be jokio paaiškinimo. Pasak jos, ambasados darbuotojai susisiekė su Pentagonu, Valstybės departamentu ir Baltaisiais rūmais, tačiau jokio atsakymo nesulaukė.
„Reuters“ pažymi, kad D. Trumpo prezidentavimo metu tradiciniai koordinavimo mechanizmai tarp Baltųjų rūmų ir diplomatinių misijų faktiškai susilpnėjo.
B. Brink teigė, kad Joe Bideno administracijos laikotarpiu ji reguliariai dalyvavo JAV Nacionalinio saugumo tarybos koordinavimo susitikimuose dėl karo Ukrainoje, tačiau D. Trumpui sugrįžus tokie susitikimai nutrūko.
Pasak agentūros, kai kurie Amerikos pareigūnai pradėjo remtis ne oficialiomis instrukcijomis, o D. Trumpo įrašais socialiniuose tinkluose kaip signalų apie JAV politiką Ukrainos ir NATO atžvilgiu šaltiniu.
B. Brink galiausiai atsistatydino 2025 m. balandį.
Ji paaiškino tai nesutikimu su, jos nuomone, D. Trumpo vykdyta Rusijos „nuraminimo“ politika, kai buvo siekiama suartėti su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu ir atsakomybė už karą buvo perkeliama Ukrainai.
