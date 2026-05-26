Belgijoje traukinys rėžėsi į mokyklinį mikroautobusą: yra žuvusiųjų

Du šaltiniai naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad per susidūrimą pervažoje Biugenhauto kaime žuvo keli mokykliniu mikroautobusu keliavę žmonės.
Belgijos žiniasklaidoje buvo skelbiami vaizdai, kuriuose matyti smarkiai apgadintas mikroautobusas, gulintis ant šono kelyje šalia geležinkelio linijos, o aplink jį gelbėjimo tarnybų darbuotojų pastatytos palapinės.
Policijos atstovė žiniasklaidai pranešė, kad mikroautobuse buvo septyni vaikai, prižiūrėtojas ir vairuotojas.
Šalies geležinkelių tinklo operatoriaus „Infrabel“ atstovas spaudai naujienų agentūrai AFP pranešė, kad susidūrimas įvyko pervažoje šiauriniame Flandrijos regione.
„Susidūrimas buvo labai smarkus“, – Frederic'as Sacre'as, aukų skaičių vadinęs „dramatišku“.
„Tai įvyko apie 8:08 val., kai į mikroautobusą rėžėsi traukinys, turėjęs sustoti kitoje stotyje, esančioje maždaug už kilometro“, – sakė jis.
Į nelaimę socialiniame tinkle sureagavo Belgijos vidaus reikalų ministras.
„Su dideliu sielvartu sužinojau apie tragišką avariją Biugenhaute, kur į mokyklinį mikroautobusą rėžėsi traukinys. Mano mintys yra su aukomis ir jų artimaisiais. Sužeistiesiems linkiu daug stiprybės“, – platformoje „X“ rašė ministras Bernard'as Quintinas.
Belgijos policija atsisakė naujienų agentūrai AFP patvirtinti šio incidento aukų skaičių.
