Irane įvykdyta egzekucija 28-erių moteriai

IHR duomenimis, moteris prieš trejus metus buvo suimta dėl įtarimų migdomaisiais nužudžiusi savo vyrą. Ji tada buvo nėščia ir kalėjime pagimdė kūdikį, kuriam dabar yra dveji metukai. A. Sarei paprašė savo motinos po jos mirties pasirūpinti vaiku.
Abiejų žmogaus teisių organizacijų duomenimis, ši iranietė yra jau šeštoji moteris, kuriai šiais metais Irane įvykdyta mirties bausmė. 2025 m. egzekucija įvykdyta iš viso 48 moterims, 21 jų – dėl sutuoktinio ar sužadėtinio nužudymo. Aktyvistai pabrėžia, kad keliais atvejais moterys prieš tai patyrė smurtą.
Tuo tarpu Irano teisėsaugos institucijos pranešė, kad antradienį įvykdyta egzekucija vyrui, nuteistam dėl šnipinėjimo Izraelio žvalgybai „Mossad“. Jis esą bandė šalyje verbuoti bendraminčius, kad „pakenktų saugumui“. Antradienio rytą jis buvo pakartas.
Jau pirmadienį Irane mirties bausmė įvykdyta vyrui, kuris esą dalyvavo ginkluotuose išpuoliuose per antivyriausybinius protestus šalyje metų pradžioje. Sekmadienį dėl tariamo šnipinėjimo mirties bausmė įvykdyta dar vienam vyrui.
Žmogaus teisių organizacijų duomenimis, Iranas po Kinijos yra antra šalis, kurioje įvykdoma daugiausiai egzekucijų pasaulyje. 2025 m. čia priskaičiuota mažiausiai 1 639 egzekucijos.