Kraupi avarija Lenkijoje: sunkvežimis pervažoje rėžėsi į judantį traukinį, žuvo žmogus

2026 m. gegužės 26 d. 09:02
Lenkijoje sunkvežimiui susidūrus su traukiniu, žuvo vienas žmogus, o dar keli buvo sužeisti, pirmadienį pranešė naujienų agentūra PAP.
Avarija įvyko geležinkelio pervažoje Garbatkoje, maždaug už 50 km į šiaurę nuo Poznanės Lenkijos vakaruose.
„Sunkvežimis prieš geležinkelio pervažą nestabdė ir rėžėsi į artėjančio traukinio šoną“, – tinkle „X“ parašė infrastruktūros ministras Dariuszas Klimczakas.
Vietos priešgaisrinės tarnybos atstovas sakė, kad dėl smūgio sunkvežimis užsidegė. Sunkvežimio vairuotojas žuvo. Nuo bėgių nuvažiavo keli traukinio vagonai, nesunkiai sužeista 18 keleivių.
Geležinkelio linija iš Poznanės į Pilą iš pradžių buvo uždaryta.
