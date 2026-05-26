U. von der Leyen: dronų incidentai yra tyčinė Rusijos strategija

„Tai yra nauja tikrovė 2026 m. rytiniame Europos Sąjungos pasienyje. Šiandien tai (vyksta – ELTA) čia, rytoj – kur nors kitur palei Europos rytinį pasienį“, – Prezidentūroje kalbėjo Vilniuje viešinti U. Von der Leyen.
„Turime aiškiai pasakyti, ką tai reiškia – tai nėra pavieniai incidentai, tai yra tyčinė Rusijos strategija, bandant destabilizuoti mūsų demokratines visuomenes“, – akcentavo ji.
Tiesa, U. Von der Leyen pastebėjo, kad pastarieji dronų incidentai Baltijos regione atskleidė šalių pasirengimo kritinėms situacijoms pažeidžiamumą.
„Šie incidentai atskleidė pažeidžiamumus. Pasirengimas turi būti pagrindinis principas, kuriuo remiantis organizuojamas musu visuomenių atsparumas, ekonominės politikos ir, be abejonės, saugumo architektūra“, – Prezidentūroje kalbėjo EK pirmininkė.
Dėl šios priežasties, Europai svarbu, kad skirtingose valstybėse pasirengimo kritinėms situacijoms lygmuo būtų suvienodintas.
„Mes atotrūkį mažinsime sistemingai – pradedant nuo vieningesnės perspėjimo sistemos, geresnio tarpvalstybinio koordinavimo ir ši sistema turi būti centrinis Europos saugumo architektūros ramstis“, – kalbėjo U. Von der Leyen.
„Rytų valstybės narės nustatys standartą visoms kitoms, nes tai, ką jūs patiriate šiandien, likusi Europa gali patirti rytoj“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta, pastaruoju metu, Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai, dalyje jų – skelbiamas oro pavojus.
Atsižvelgdamas į pastaruoju metu fiksuojamus bepiločių orlaivių antskrydžius Baltijos regione, prezidentas Gitanas Nausėda gegužės viduryje pareiškė, kad trečiųjų šalių kariniai manevrai prieš kaimynines valstybes, pasinaudojant Lietuvos teritorija, negali būti toleruojami.
ELTA primena, kad pastarąjį trečiadienį oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis paskelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Tuo metu sekančią dieną oro pavojus paskelbtas Utenos apskrityje. Tądien pranešta apie du, kaip įtariama, į šalies teritoriją įskridusius dronus.
