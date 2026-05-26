Po Rusijos grasinimų – Lenkijos įspėjimas

Lenkijos URM pažymėjo, kad kadangi Rusija, kaip pati teigia, nevykdo karo, o tik vadinamąją „specialiąją karinę operaciją“, ji turėtų apsiriboti kariniais objektais, o bet kokios atakos prieš kitą infrastruktūrą, įskaitant diplomatines atstovybes, bus laikomos nedraugiškais veiksmais.
„Todėl bet kokia ataka prieš Lenkijos diplomatines atstovybes bus laikoma sąmoninga ir tyčine“, – teigiama Lenkijos URM pareiškime.
Lenkijos užsienio reikalų ministerija taip pat paragino Kremlių nedelsiant nutraukti karą prieš Ukrainą ir vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus bei sutartis.
M. Rubio ir S. Lavrovo pokalbyje – įspėjimai dėl daugiau atakų: paragino evakuoti diplomatus iš Kyjivo
„Lenkijos užsienio reikalų ministerija nuosekliai vertina bet kokias atakas prieš Ukrainą, įskaitant išpuolius prieš objektus ir civilius gyventojus, kaip nepateisinamos agresijos veiksmus, sukeliančius didžiules žmonių aukas ir infrastruktūros nuostolius“, – teigiama pranešime.
Pirmadienį Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė apie „sisteminius smūgius“ Ukrainos karinės-pramoninės komplekso įmonėms Kyjive.
Agresorės valstybės institucija paragino užsieniečius, įskaitant diplomatinių atstovybių darbuotojus, kuo greičiau palikti miestą.
Europos Sąjunga nedelsdama sureagavo į šiuos grasinimus ir pavadino juos „veidmainystės šedevru“.
Tuo tarpu Ukrainos užsienio reikalų ministerija Rusijos grasinimus vėl smogti Kyjivui pavadino šantažu ir bandymu įbauginti užsienio diplomatus.
