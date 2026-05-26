Rusija pagrasino Armėnijai

„Rusijos dujoms taikoma labai, labai patraukli ir daugiau nei lengvatinė kaina“, – paklaustas apie santykius su Armėnija žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
„Tačiau, žinoma, tokios sąlygos netaikomos kitų integracijos struktūrų dalyviams. Ten kainodaros struktūra yra visiškai kitokia. Ji grindžiama rinkos principais“, – pridūrė jis.
Armėnija yra Rusijos vadovaujamos ekonominės sąjungos narė ir labai priklauso nuo Rusijos energijos tiekimo, tačiau pastaraisiais metais siekia glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga (ES), įskaitant praėjusiais metais priimtą įstatymą, kuriuo pradedamas jos stojimo į bloką procesas.
Armėnijos užsienio reikalų ministras Araratas Mirzojanas pirmadienį sakė, kad Armėnija nėra suinteresuota nutraukti politinius ir ekonominius ryšius su Rusija.
„Mes norime ir stengsimės išsaugoti bei stiprinti mūsų normalius santykius“, – pirmadienį Jerevane žurnalistams sakė ministras, kurį citavo Rusijos naujienų agentūra „Interfax“.
Antradienį Jerevane lankysis JAV valstybės sekretorius, savo interneto svetainėje pranešė JAV Valstybės departamentas. Pranešime priduriama, kad M. Rubio ir A. Mirzojanas planuoja pasirašyti susitarimo memorandumą, tačiau jo turinys nedetalizuojamas.
Ryšiai tarp Rusijos ir Armėnijos, kurioje yra kelios Rusijos karinės bazės, apkarto po 2023 m. rugsėjo, kai Azerbaidžanas, nepaisydamas Rusijos taikos palaikymo pajėgų buvimo, jėga atsikovojo atsiskyrusį Kalnų Karabacho regioną.
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas žurnalistams sakė, kad Armėnijai būtų „logiška“ surengti referendumą dėl narystės ES siekių. V. Putinas pridūrė, kad tokio referendumo rezultatas suteiktų Maskvai galimybę padaryti „atitinkamas išvadas“ ir pradėti, jo žodžiais tariant, „švelnų, protingą ir abipusiai naudingą atsiskyrimą“.
Tuo pačiu metu Rusijos vadovas netiesiogiai pagrasino Armėnijai, brėždamas paraleles tarp jos pastangų integruotis į Europą ir to, kas įvyko iki Rusijos agresijos prieš Ukrainą.
„Dabar mes išgyvename viską, kas vyksta Ukrainos kryptimi. Bet kur gi viskas prasidėjo? Nuo Ukrainos stojimo į ES ar bandymų į ją įstoti“, – sakė V. Putinas.
Birželio 7 d. Armėnijoje vyks parlamento rinkimai, kuriuose provakarietiška ministro pirmininko Nikolo Pašiniano partija susirungs su daugybe opozicijos partijų, iš kurių daugelis yra prorusiškos.