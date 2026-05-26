Seulas: Šiaurės Korėja paleido neatpažintą sviedinį į Geltonąją jūrą

Pastarosiomis savaitėmis Pchenjanas atliko daugybę raketų bandymų. Analitikai teigia, kad diplomatiškai izoliuota valstybė gali mėginti pasinaudoti tarptautinių normų nusilpimu, kad įtvirtintų savo, kaip branduolinės valstybės, statusą.
Šiaurės Korėja taip pat ne kartą atmetė Pietų Korėjos vyriausybės pastanga gerinti santykius, vadino Seulą pačiu priešiškiausiu savo priešininku.
Pietų Korėjos Jungtinis štabų vadų komitetas antradienį pranešė susekęs, kad apie 13 val. vietos (6 val. Lietuvos) laiku iš Šiaurės Korėjos Čongdžu miesto į Geltonąją jūrą buvo paleisti „keli sviediniai“, įskaitant trumpojo nuotolio balistinę raketą.
Nauji Kim Jong Uno nurodymai: šalies sieną pavers neįveikiama tvirtove
Geltonoji jūra tyvuliuoja tarp Korėjos pusiasalio ir Kinijos.
Seulo kariuomenė pranešė, kad raketos nuskriejo apie 80 kilometrų, ir pridūrė analizuojanti jų specifikacijas bei skrydžio nuotolį ir „sustiprino stebėjimą bei budrumą, ruošdamasi galimiems papildomiems paleidimams“.
Pietų Korėja, jos pagrindinė saugumo partnerė Jungtinės Amerikos Valstijos ir Japonija „palaiko visišką parengtį“ ir glaudžiai dalijasi žvalgybos informacija, pranešė Seulo kariuomenė.
Šis paleidimas buvo pirmasis per 37 dienas ir aštuntasis šiais metais.
Balandžio mėnesį Pchenjanas atliko dar vieną tokį bandymą, kad „patikrintų kasetinės bombos galvutės savybes ir galią“, tuo metu pranešė Pchenjano valstybinė žiniasklaida.
Pietų Korėjos naujienų agentūra „Yonhap“ praėjusią savaitę pranešė, kad Kinijos prezidentas Xi Jinpingas šią savaitę greičiausiai apsilankys Šiaurės Korėjoje. Agentūra rėmėsi neįvardytais šaltiniais vyriausybėje. Nei Pekinas, nei Pchenjanas kol kas nepatvirtino šio vizito. Kinija yra pagrindinė Šiaurės Korėjos ekonominė ir politinė rėmėja, nors pastaraisiais metais Pchenjanas suartėjo su Rusija.