„Financial Times“: milijardinis D. Trumpo taikos fondas – visiškai tuščias

D. Trumpas iš pradžių sumanė šią tarybą Gazos Ruožo atstatymui. Šioje teritorijoje dvejus metus vyko niokojantis Izraelio ir „Hamas“ karas, kuris spalio mėnesį buvo sustabdytas JAV remiamomis paliaubomis.
Tačiau netrukus D. Trumpas sukėlė nuostabą, nes kvietimus, be kita ko, išsiuntė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir šalims, nutolusioms nuo tradicinės Artimųjų Rytų diplomatijos.
Nuo tarybos įsteigimo sausio mėnesį jos fondas, kurį administruoja Pasaulio Bankas (PB) ir remia Jungtinės Tautos (JT), negavo jokių donorų lėšų, rašo FT, remdamasis keturiais informuotais šaltiniais.
„Įnešta nulis dolerių“, – tvirtino vienas šaltinis, kurį cituoja FT.
Vietoj to taryba aukas gavo tiesiai į banko „JP Morgan“ sąskaitą, skelbė FT, remdamasis tarybos atstovu. Laikraštis pažymėjo, kad „JP Morgan“ sąskaitai netaikomi jokie „nepriklausomi skaidrumo reikalavimai“.
Didžiosios Europos valstybės nusisuko nuo šios tarybos, kurios veikloje daugiausia dalyvauja ilgalaikiai JAV partneriai Artimuosiuose Rytuose, D. Trumpo ideologiniai sąjungininkai ir mažesnės šalys, trokštančios D. Trumpo dėmesio. Prancūzija ir Jungtinė Karalystė (JK) atsisakė prisijungti.
Tarybai nedviprasmiškai vadovauja ne tik Jungtinės Valstijos, bet ir asmeniškai D. Trumpas, kuris taria paskutinį žodį ir gali toliau vadovauti jau pasibaigus jo kadencijai prezidento poste.
D. Trumpas anksčiau sakė, kad Jungtinės Valstijos tarybai skirs 10 mlrd. dolerių (8,6 mlrd. eurų), o Kataras, Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) pažadėjo po mažiausiai 1 mlrd. dolerių (860 mln. eurų).
Tarybos chartijoje sakoma, kad nariai už nuolatinę vietą turi sumokėti 1 mlrd. dolerių.
Balandžio mėnesį paskelbtame Europos Sąjungos (ES) ir JT vertinime skaičiuojama, kad per ateinantį dešimtmetį karo nuniokoto Gazos Ruožo atstatymui reikės daugiau kaip 71 mlrd. dolerių (61 mlrd. eurų).
Nepaisant spalio mėnesį įsigaliojusių paliaubų, Gazos Ruožą vis tiek kamuoja kasdieniai smurto atvejai, nes Izraelio smūgiai tęsiasi, o kariuomenė ir „Hamas“ kaltina vienas kitą paliaubų pažeidimais.