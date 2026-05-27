Šis pranešimas pasirodė likus vos kelioms savaitėms iki birželio 7 d. Armėnijoje vyksiančių parlamento rinkimų. Ši Pietų Kaukazo šalis nuo seno yra Maskvos sąjungininkė ir iki 1991 m. priklausė Tarybų Sąjungai.
„Šiuo metu vykdomi praktiniai veiksmai sustiprinti Armėnijos bendradarbiavimą su Europos Sąjunga bei Armėnijos vyriausybės pareikštas siekis įstoti į ES kelia grėsmę iš esmės aukšto lygio Rusijos ir Armėnijos prekybos, ekonominio ir investicinio bendradarbiavimo išsaugojimui ir plėtrai“, – rašė dienraštis, cituodamas Rusijos energetikos ministerijos laiško Armėnijos infrastruktūros ministerijai turinį.
Pranešime teigiama, kad minėtuoju laišku ministerija įspėjo Jerevaną, kad gali būti nutrauktos galiojančios sutartys.
Susiję straipsniai
Nors Armėnijos vyriausybė laiško turinį paneigė, Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova patvirtino, kad toks dokumentas egzistuoja.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas tvirtino, kad Armėnijai suteiktos nuolaidos buvo finansuojamos Rusijos lėšomis, ir iškėlė klausimą, ar Armėnija galėtų tikėtis panašių lengvatų tapusi ES nare.
Pagal 2013 m. sudarytą susitarimą Armėnija iš Rusijos pagrindines žaliavas gauna nemokėdama muitų ir tebėra labai priklausoma nuo Rusijos tiekiamų dujų.
Ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas pareiškė, kad prireikus Armėnija galėtų padidinti dujų importą iš Irano, nors esamo dujotiekio pralaidumas yra ribotas.
Be to, Rusija neseniai sustabdė keleto Armėnijos maisto produktų importą, oficialiai teikdama, kad toks sprendimas susijęs su kokybės problemomis.