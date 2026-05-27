D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose stato didžiulę sceną, kurioje per jo gimtadienį vyks kovos

Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kaip antradienį kranai kilnojo milžiniškas metalines arkas, artėjant mišrių kovos menų „Ultimate Fighting Championship“ (UFC) turnyrui, vyksiančiam per 80-ąjį D. Trumpo gimtadienį birželio 14 d.
„Vyks didelė kova. To daugiau niekada nebus ir nėra buvę anksčiau“, – anksčiau šį mėnesį per renginį Ovaliajame kabinete tvirtino D. Trumpas, supamas keturių turnyre dalyvausiančių kovotojų.
D. Trumpas taip pat parodė nuotrauką, kurioje Baltųjų rūmų fone matyti vadinamasis oktagonas (aštuonių briaunų UFC ringas) ir aplink jį išdėstytos žiūrovams skirtos vietos.
Susiję straipsniai
Milijardierius respublikonas teigia, kad turnyrą ant pačios vejos galės stebėti 4,5 tūkst. žmonių, o dar iki 100 tūkst. gerbėjų tai galės daryti per ekranus, pastatytus už Baltųjų rūmų teritorijos.
Pats D. Trumpas yra UFC gerbėjas, kuris yra stebėjęs ne vieną kovą. Jis pelnė jaunų vyrų, kurie yra pagrindiniai šios sporto šakos gerbėjai ir kurie buvo svarbi demografinė grupė 2024 m. JAV rinkimuose, simpatijas.
Artėjantis renginys buvo pavadintas „UFC Freedom 250“ – tai nuoroda į 250-ąsias JAV nepriklausomybės metines, kurios bus minimos šią vasarą. Turnyras vyks JAV minint vėliavos dieną, kuri taip pat sutampa su D. Trumpo gimtadieniu.
UFC kovo mėnesį paskelbė, kad vienoje iš šešių kovų susirems kovotojai Ilia Topuria ir Justinas Gaethje.
Tačiau šis renginys sukėlė nuostabą dėl savo kainos ir vietos ant istorinės Baltųjų rūmų vejos.
UFC patronuojančioji bendrovė vasario mėnesį pranešė, kad kovų organizavimas atsieis mažiausiai 60 mln. JAV dolerių (maždaug 51,5 mln. eurų), tačiau ji tikisi susigrąžinti apie pusę šios sumos iš įmonių paramos ir kitų šaltinių.
Baltieji rūmai nurodė, kad visas išlaidas apmoka UFC. Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas AFP sakė, kad „nenaudojami jokie mokesčių mokėtojų pinigai“.
„Krūva pinigų“
Vis dėlto šis ekstravagantiškas renginys organizuojamas tokiu metu, kai Jungtinės Valstijos yra įsivėlusios į karą su Iranu, dėl kurio išaugo naftos kainos ir amerikiečių pragyvenimo išlaidos.
Tinklalaidininkas Joe Roganas, kuris prieš 2024 m. rinkimus savo laidoje kalbino D. Trumpą, kovo mėnesį pareiškė, kad būtų keista, jei karo įkarštyje Baltuosiuose rūmuose vyktų kovos.
Duodamas interviu žurnalui „Time“, kuris buvo paskelbtas antradienį, UFC vadovas Dana White‘as paneigė, kad šis renginys yra politinis, ir stojo ginti skiriamų išlaidų.
„Panorėjus, galima politizuoti bet ką“, – pažymėjo D. White‘as.
„Aš iš esmės išleidžiu krūvą pinigų, kad atšvęsčiau 250-ąjį Amerikos gimtadienį kartu su Amerika ir likusiu pasauliu“, – tikino jis.
UFC scena taip pat žymi dar vieną nors ir laikiną, tačiau dramatišką D. Trumpo įvykdytą pokytį Baltuosiuose rūmuose. Prezidentas pasirūpino, kad garsiojo Rožių sodo veja būtų išklota plytelėmis ir būtų nugriautas visas Rytinis sparnas, jog būtų galima pastatyti didžiulę 400 mln. JAV dolerių (343,5 mln. eurų) vertės pokylių salę.
Praeityje ant pietinės vejos įvyko vienos įsimintiniausių akimirkų JAV prezidentų valdymo istorijoje.
Richardas Nixonas išvyko iš Baltųjų rūmų per pietinę veją, kai 1974 m. paskelbė apie atsistatydinimą, o tai buvo Votergeito skandalo kulminacija. Jis įlipo į karinį sraigtasparnį ir parodė savo skiriamuoju ženklu tapusį pergalės ženklą.
Be to, ant pietinės vejos, stebint Billui Clintonui, Yitzhakas Rabinas ir Yasseras Arafatas paspaudė vienas kitam ranką, kai buvo pasirašyti 1993 m. Oslo susitarimai.
Tačiau buvusi realybės šou žvaigždė D. Trumpas nedvejodamas kuria savo istoriją ir ten organizuoja kovas. Jis jau ilgai draugauja su UFC ir ne kartą pasirodė tokiuose renginiuose, kuriuose jis pasitinkamas it roko žvaigždė.
Manoma, kad artėjančio renginio, kuris vyks po atviru dangumi, metu bus taikomos griežtos saugumo priemonės, nes pastaruoju metu įvyko keletas incidentų, susijusių su D. Trumpu.
Šeštadienį slaptoji tarnyba nušovė šaulį, kuris paleido ugnį netoli Baltųjų rūmų, o balandžio mėnesį per Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę viename Vašingtono viešbutyje įvyko įtariamas pasikėsinimas į D. Trumpo gyvybę.