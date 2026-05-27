D. Trumpas pareiškė esąs puikios sveikatos

D. Trumpui tai buvo jau trečia medicininė apžiūra nuo tada, kai jis pernai grįžo į valdžią. Ji atlikta sustiprėjus spėlionėms dėl tokių problemų, kaip kraujosruvos ant jo rankų ir akivaizdus mieguistumas susitikimų metu.
„Viskas buvo puiku“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas, grįždamas į Baltuosius rūmus iš Walterio Reedo karo ligoninės netoli Vašingtono.
Baltieji rūmai vėliau socialiniuose tinkluose paskelbė D. Trumpo nuotrauką su prierašu: „Puikus sveikatos pažymėjimas!“
D. Trumpo gydytojas artimiausiomis dienomis turėtų paskelbti medicininės apžiūros santrauką, tačiau skelbiamos informacijos kiekis visiškai priklauso nuo Baltųjų rūmų.
D. Trumpas jau seniai kaltinamas skaidrumo apie savo sveikatą stoka, o prie painiavos prisidėjo įvairių patikrinimų chronologija jo antrosios kadencijos metu.
Jis pavadino antradienį atliktą patikrinimą „šešių mėnesių medicinine apžiūra“, nors Baltieji rūmai jį vadino kasmetiniu dantų ir sveikatos patikrinimu, kai anksčiau šį mėnesį apie jį paskelbė.
Paskutinis planinis kasmetinis patikrinimas D. Trumpui buvo atliktas 2025 m. balandį. Tačiau tų pačių metų spalį įvyko neskelbtas apsilankymas ligoninėje, kurį Baltieji rūmai tada taip pat vadino kasmetine medicinine apžiūra.
Milijardieriaus respublikono teiginiai apie savo sveikatą yra dar labiau analizuojami, nes jis ne kartą gyrėsi savo protine ir fizine energija, lyginant su pirmtaku demokratu Joe Bidenu.
D. Trumpui birželio 14 d. sukaks 80 m., o šis įvykis sutaps su mišrių kovos menų kova, rengiama ant Baltųjų rūmų vejos.
„Jaučiuosi taip pat, kaip ir prieš 50 metų“, – anksčiau šį mėnesį renginio Ovaliajame kabinete metu sakė D. Trumpas. Jis pažymėjo, kad savijauta nesikeitė nepaisant to, jog jis mėgsta greitą maistą ir dietinę kokakolą, ir pridūrė: „Galbūt nesveikas maistas yra naudingas.“
D. Trumpas, kurio oficialus ūgis yra 191 cm, per paskutinę visapusišką medicininę apžiūrą 2025 m. balandį svėrė 101,6 kg, nors 2019-aisiais jo svoris siekė 110 kg. Jis neigia vartojęs vaistus svoriui mesti.
D. Trumpas taip pat dešimtis kartų kalbėjo apie tai, kad puikiai atliko kognityvinį testą, kurio, kaip tvirtina jis, nėra atlikę buvę prezidentai.
Venų problema
Tačiau praėjusią vasarą Baltieji rūmai atskleidė, kad D. Trumpas buvo apžiūrėtas dėl kojų tinimo, ir jam buvo diagnozuotas lėtinis venų nepakankamumas – dažna būklė, kuomet dėl sutrikusios venų vožtuvų veiklos kaupiasi kraujas, o tai lemia tinimą, mėšlungį ir odos pakitimus.
Tokiais duomenimis buvo pasidalyta po to, kai D. Trumpas kelis kartus buvo pastebėtas su patinusiomis kulkšnimis.
Nuo sugrįžimo į valdžią 2025 m. D. Trumpas taip pat dažnai pasirodydavo su kraujosruva ant dešinės rankos, kuri dažniausiai būdavo padengta makiažo sluoksniu. Kartą Ovaliajame kabinete ant jo kaklo buvo pastebėtas bėrimas.
Baltieji rūmai nurodė, kad žymės ant jo rankų atsirado dėl aspirino, kurį jis vartoja laikydamasis „standartinio“ širdies ir kraujagyslių sveikatos režimo.
Keliuose renginiuose Baltuosiuose rūmuose taip pat buvo pastebėta, kaip D. Trumpas, regis, kelioms sekundėms užmerkia akis, tačiau jis ne kartą neigė užsnūdęs.
Po spalio mėnesį atlikto patikrinimo D. Trumpas teigė, kad vizito metu atliktas magnetinio rezonanso tyrimas parodė, jog jo širdies ir kraujagyslių sveikata yra puiki.
Jo gydytojas, JAV karinio jūrų laivyno kapitonas Seanas Barbabella laiške, kurį tuo metu paskelbė Baltieji rūmai, pažymėjo, kad D. Trumpo širdies amžius yra „maždaug 14 metų jaunesnis už jo chronologinį amžių“.
Prezidentų amžius pastaraisiais metais yra pasikartojanti tema JAV politikoje.
Prieš 2024 m. prezidento rinkimus 81-erių J. Bidenas po katastrofiškų debatų su D. Trumpu buvo priverstas atsisakyti ambicijų eiti prezidento pareigas antrą kadenciją.
J. Bidenas buvo vyriausias į valdžią atėjęs prezidentas, tačiau neteko šio „titulo“, kai prasidėjo antroji D. Trumpo kadencija.