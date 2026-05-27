Lenkija atskleidė, ar Rusija pasirengusi kariauti su NATO

2026 m. gegužės 27 d. 13:49
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radosławas Sikorskis pareiškė, kad šiuo metu Rusija neturi galimybių surengti plataus masto puolimo prieš NATO. Vis dėlto jis pabrėžė, kad Aljansas turi būti pasirengęs diversinėms operacijoms ir provokacijoms.
Pasak R. Sikorskio, Rusija išlieka realia grėsme Lenkijai ir visai Europos saugumo sistemai, tačiau pasirengimą plataus masto išpuoliui NATO galėtų laiku pastebėti.
„Šiandien Rusija nepajėgi surengti didelio puolimo prieš NATO, o jei ji tam ruoštųsi, mes tai pamatytume – turime palydovinę žvalgybą. Matėme, kaip aplink Ukrainą mėnesiais buvo telkiama 100 tūkst. karių“, – teigė R. Sikorskis.
Kartu Lenkijos diplomatijos vadovas pažymėjo, kad Rusijos vadovybės ketinimai pasirodė gerokai rimtesni, nei anksčiau manė Vakarų Europa. Anot jo, dėl to niekas daugiau neketina nuvertinti galimų rizikų.
„Rusija pajėgi vykdyti diversinius veiksmus arba provokacijas, kurios nepasiektų tikros invazijos lygio. NATO taip pat turi būti pasirengusi tokiems veiksmams“, – pabrėžė R. Sikorskis.
