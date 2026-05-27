Lenkija atskleidė, ar Rusija pasirengusi kariauti su NATO

Pasak R. Sikorskio, Rusija išlieka realia grėsme Lenkijai ir visai Europos saugumo sistemai, tačiau pasirengimą plataus masto išpuoliui NATO galėtų laiku pastebėti.
„Šiandien Rusija nepajėgi surengti didelio puolimo prieš NATO, o jei ji tam ruoštųsi, mes tai pamatytume – turime palydovinę žvalgybą. Matėme, kaip aplink Ukrainą mėnesiais buvo telkiama 100 tūkst. karių“, – teigė R. Sikorskis.
Kartu Lenkijos diplomatijos vadovas pažymėjo, kad Rusijos vadovybės ketinimai pasirodė gerokai rimtesni, nei anksčiau manė Vakarų Europa. Anot jo, dėl to niekas daugiau neketina nuvertinti galimų rizikų.
„Rusija pajėgi vykdyti diversinius veiksmus arba provokacijas, kurios nepasiektų tikros invazijos lygio. NATO taip pat turi būti pasirengusi tokiems veiksmams“, – pabrėžė R. Sikorskis.