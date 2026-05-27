Pchenjanas teigia išbandęs naują lengvųjų raketų paleidimo sistemą

Bandymai buvo atlikti antradienį, pranešė valstybinė naujienų agentūra KCNA.
Antradienį Pietų Korėjos kariuomenė pranešė, kad Pchenjanas iš Čongdžu miesto apylinkių šalies šiaurės vakaruose paleido kelias artimojo nuotolio balistines raketas, galinčias nuskristi mažiau nei 300 kilometrų, ir artilerijos raketas.
Antradienio paleidimai buvo „artilerijos ir raketinių ginkluotųjų pajėgų modernizavimo plano, skirto penkerių metų nacionalinės gynybos plėtros tikslui pasiekti, dalis“, – pranešė KCNA.
„Atitinkamų bandymų metu buvo analizuojama ir įvertinama taktinės balistinės raketos specialiosios paskirties kovinės galvutės galia, 240 mm valdomos artilerijos raketos su išplėstu šaudymo diapazonu, naudojančios itin tikslią autonominę navigacijos sistemą, patikimumas ir dirbtinio intelekto valdomos taktinės sparnuotosios raketos pataikymo tikslumas“, – pridūrė ji.
Pranešta, kad Kim Jong Unas gyrė bandymus, sakė, jog tai rodo techninę pažangą, stiprinant Šiaurės Korėjos kovinę galią.
Tai buvo aštuntasis šiais metais Pchenjano balistinių raketų bandymas. Pastarąjį kartą Šiaurės Korėja balandžio 19 d. paleido kelias trumpojo nuotolio raketas. Pagal kelias Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas šaliai draudžiama paleisti balistines raketas.