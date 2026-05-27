Po savaitės paieškų užtvindytame urve Laose rasti gyvi penki aukso ieškotojai

Septyni kaimo gyventojai, ieškodami aukso, praėjusios savaitės trečiadienį nusileido į plačiai išsišakojusį urvą nuošalioje vietovėje Saisombūno provincijoje centrinėje šalies dalyje. Kilus staigiam potvyniui, į jį įsiveržė vanduo ir atkirto jų grįžimo kelią. Ši urvų sistema yra giliai po žeme ir turi daug lygių bei siaurų ruožų.
Gelbėjimo operacijoje dalyvaujantis suomių naras Mikko Paasi trečiadienio rytą sakė, kad dingusiųjų paieška yra „lenktynės su laiku“. Kelias į požeminio urvo gilumą esą pilnas pavojų, o laikas senka.
M. Paasi yra vienas narų ekspertų, padėjusių, kai 2018 m. per dramatišką gelbėjimo akciją iš užtvindyto Tham Luang urvo Šiaurės Tailande buvo išgelbėta 12 jaunimo futbolo komandos narių ir jų treneris. Jie urve tada praleido pustrečios savaitės ir buvo išgelbėti per rizikingą operaciją.