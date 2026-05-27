Škotijos parlamentas pritarė siūlymui dėl naujo nepriklausomybės referendumo

Decentralizuotos įstatymų leidžiamosios valdžios, kuri turi įgaliojimus formuoti politiką tokiose srityse, kaip sveikatos apsauga, švietimas, teisė, transportas ir aplinka, nariai atitinkamam siūlymui pritarė balsams pasiskirsčius 72–55.
Siūlymą pateikė Škotijos pirmasis ministras Johnas Swinney, kuris vadovauja už nepriklausomybę pasisakančiai Škotijos nacionalinei partijai (SNP).
„Gavęs parlamento įgaliojimus, dabar aptarsiu tai su JK vyriausybe, siekdamas užtikrinti, kad parlamento norai, kurie, žinoma, yra žmonių norai, būtų tinkamai įgyvendinti“, – pareiškė jis.
J. Swinney nurodė, kad artimiausiomis savaitėmis planuoja derybas su JK ministru pirmininku Keiru Starmeriu.
Škotija 2014 m. surengė pirmąjį referendumą, kuriame buvo sprendžiama, ar atsiskirti nuo likusios JK – Anglijos, Velso ir Šiaurės Airijos, tačiau 55 proc. žmonių balsavo už tai, kad būtų išsaugotas status quo.
Vyriausybė Londone, kuri visose keturiose JK šalyse turi įgaliojimus tokiose srityse, kaip gynyba ir užsienio politika, manė, kad šis klausimas yra išspręstas ištisai kartai. Tačiau diskusijas atnaujino „Brexit“ – skaldantis JK pasitraukimas iš Europos Sąjungos valdant Konservatorių partijai.
Nacionalistinių pažiūrų lyderiai atkreipė dėmesį į tai, kad 2016 m. „Brexit“ referendume dauguma žmonių Škotijoje balsavo už pasilikimą bloke ir kad SNP dauguma Edinburge suteikia įgaliojimus veikti savarankiškai.
Vis dėlto 2022 m. JK Aukščiausiasis Teismas patvirtino, kad naujas referendumas dėl nepriklausomybės galėtų vykti tik gavus JK vyriausybės sutikimą.
Po antradienį vykusio balsavimo leiboristų lyderio K. Starmerio Dauning Stryto biuras pareiškime teigė: „JK vyriausybė nepalaiko nepriklausomybės ar dar vieno referendumo.“
„Iki 2014 m. visos partijos, Škotijos pilietinė visuomenė ir Škotijos bei JK parlamentai sutarė, kad turėtų vykti referendumas. Dabar tokio sutarimo nėra“, – pažymėjo biuras.
Anksčiau šį mėnesį vykusiuose paskutiniuose 129 vietų Škotijos parlamento rinkimuose SNP išliko didžiausia partija ir iškovojo 58 vietas, tačiau negavo daugumos, kuriai reikalingi 65 mandatai.
J. Swinney po balsavimo sakė, kad Škotija turi įgyti nepriklausomybę iki kitų JK visuotinių rinkimų, kurie numatyti 2029 m., nes kyla grėsmė, kad laimės Nigelio Farage‘o partija „Reform UK“, nusiteikusi prieš imigraciją ir ES.
