D. Trumpas atnaujino ieškinį dėl šmeižto prieš leidinį „The Wall Street Journal“

Ieškinys iš esmės susijęs su sveikinimo laiško nuteistam seksualiniam nusikaltėliui Jeffery‘iui Epsteinui paviešinimu. Prezidentas tvirtina buvęs apšmeižtas. Prieš kelias savaites apygardos teismas Floridos valstijoje ieškinį atmetė.
Teisėjas Darrinas P. Gaylesas pareiškė, jog D. Trumpas nesugebėjo įtikinamai įrodyti, kad laikraštis, paviešindamas laišką J. Epsteinui, veikė „piktavališkai“. Be to, tam tikri kriterijai „toli gražu“ nebuvo įvykdyti.
Pakoreguotame ieškinyje, anot duomenų, teigiama, kad „The Wall Street Journal“ keliais aspektais veikė piktavališkai. Be to, pabrėžiama, kad JAV prezidentas kelis kartus paneigė sąsajas su laišku. Ieškinyje D. Trumpas, kaip jau prieš tai, reikalauja milijardinės kompensacijos.
L. Kojala – apie oro pavojus Baltijos šalyse ir Baltarusijos vaidmenį: prakalbo, kas slypi už pavėluoto pranešimo
Laikraštis 2025 m. pranešė apie tariamą sveikinimo laišką J. Epsteinui jo 50-ojo gimtadienio proga 2003 m., kuriame nurodytas D. Trumpo vardas. Jame matyti ranka pieštas nuogos moters siluetas bei užsimenama apie jųdviejų bendrą „paslaptį“.
D. Trumpas neigia esąs laiško autorius.
J. Epsteinas 2019 m. buvo rastas negyvas Niujorko kalėjimo kameroje, kai laukė teismo proceso dėl kaltinimų prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais. Jo mirtis buvo pripažinta savižudybe.
Susiję straipsniai
JAV Teisingumo departamentas per pastaruosius metus paviešino daugybę dokumentų, susijusių su J. Epsteinu. 79-erių D. Trumpas juose minimas daugybę kartų, tačiau jis nebuvo oficialiai apkaltintas kokiais nors nusikaltimais.
SWJ priklauso žiniasklaidos magnato Ruperto Murdocho žiniasklaidos koncernui „News Corp“.