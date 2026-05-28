Jill Biden baiminosi, kad jos vyrą per 2024 m. debatus ištiko insultas

„Aš buvau išsigandusi, nes niekada anksčiau nebuvau mačiusi tokio Joe ir nemačiau nuo to laiko“, – laidai „CBS News Sunday Morning“ sakė Jill Biden.
„Aš nežinau, kas nutiko“, – trečiadienį paskelbtoje ištraukoje teigė ji.
„Žiūrėdama galvojau: „O Dieve, jį ištiko insultas“. Ir tai mane mirtinai išgąsdino“, – kalbėjo buvusi pirmoji ponia.
Debatų metu tada 81-erių Joe Bidenas, stengdamasis atremti savo varžovą, painiojosi, prasižiojęs spoksojo tuščiu žvilgsniu ir pamesdavo mintį. Tačiau iš karto po debatų Jill Biden gyrė savo vyro pasirodymą ir priešais rėmėjų minią jam sakė: „Joe, tu puikiai padirbėjai. Atsakei į kiekvieną klausimą, žinojai visus faktus.“
Joe Bideno pasirodymas debatuose sukėlė didžiulį susirūpinimą Demokratų partijoje ir galiausiai jis pasitraukė iš rinkimų kovos, užleisdamas vietą tuometinei viceprezidentei Kamalai Harris. Ji po trumpos rinkimų kampanijos pralaimėjo D. Trumpui.
