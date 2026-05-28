K. Kallas: ES niekada negalės būti neutrali tarpininkė

Tačiau neutrali tarpininkė tarp Rusijos ir Ukrainos Europa esą niekada negalės būti. Nes Europa yra Ukrainos pusėje ir taip pat gina savo pačios saugumo interesus, pažymėjo K. Kallas.
Taip ji kalbėjo kilus diskusijoms apie tai, ar ES turėtų labiau įsitraukti į diplomatines pastangas dėl Ukrainos karo pabaigos, kai JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos iniciatyva kol kas nedavė rezultatų. Kai kurios valstybės, pavyzdžiui, Austrija, reikalauja paskirti ir ES vyriausiąjį derybininką.
Tačiau K. Kallas tai šiuo metu atmeta ir pirmiausiai nori išsiaiškinti strateginius klausimus. Buvusi Estijos premjerė, be to, pažymėjo, kad bet kokios ES pastangos tuo pat metu turi papildyti JAV pastangas.
„Mes neketiname pakeisti Jungtinių Valstijų“, – teigė ji.