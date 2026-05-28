K. Nawrockis pasiskundė nieko nežinojęs apie istorinį Lenkijos ir Jungtinės Karalystės gynybos paktą

2026 m. gegužės 28 d. 09:06
Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis pareiškė daugiausia tik iš žiniasklaidos sužinojęs apie istorinį gynybos paktą, kurį trečiadienį Londone pasirašė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ir jo kolega iš Didžiosios Britanijos Keiras Starmeris.
Per spaudos konferenciją vizito Šveicarijoje metu K. Nawrockis sakė, kad viceministras jam pateikė išsamią informaciją tik dieną prieš pasirašymą.
Sutartyje sakoma, kad Lenkija ir Jungtinė Karalystė privalo padėti viena kitai, jei kuri nors iš jų būtų užpulta.
„Prieš pasirašant įsipareigojimus Lenkijos tautos vardu, būtų gerai paranešti prezidento kanceliarijai“, – žurnalistams sakė K. Nawrockis.
Lenkijos prezidentas nepasakė, ar ratifikuos dokumentą, bet teigė, kad pirmiausia jam reikia laiko atidžiai jį perskaityti. Vis dėlto K. Nawrockis pažadėjo padaryti tai, kas geriausia Lenkijos ir jos sąjungininkių saugumui.
Saugumo ir gynybos sutartis negali įsigalioti, kol jos oficialiai neratifikuos abiejų šalių įstatymų leidėjai ir aukščiausi pareigūnai.
