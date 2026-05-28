Latvija nusavintose žemėse rytiniame pasienyje pradeda montuoti „drakono dantis“

Žemė buvo nusavinta šalies gynybos tikslais planuojant palei sieną, įskaitant teritorijas, kuriose yra privačios nuosavybės, planuota įrengti Baltijos gynybos linijos infrastruktūrą.
Užtvaromis, kurios išdėstytos trimis maždaug 10 metrų pločio eilėmis, siekiama užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Vienas „drakono dantis“ sveria apie pusantros tonos. Pasak karininkų, jie sustatyti arti vieni kitų, tad dėl mažų tarpų pro juos negali pravažiuoti karinės transporto priemonės.
Kontrmobilumo priemonės pradėtos rengti ir pristatyti į dislokavimo vietas dar 2024-aisiais, bet jų fizinis montavimas šalies ir savivaldybių teritorijose prasidėjo tik pernai. Darbai užtruko dėl kelių veiksnių – sienos statybos proceso, koordinavimo su Valstybės sienos apsaugos tarnyba, vietovių nustatymo, reikiamos įstatyminės bazės privačios žemės nusavinimui nebuvimo.
Be „drakonų dantų“, ateityje taip pat planuojama įrengti prieštankinius griovius.
Latvija turi apie 450 kilometrų ilgo sieną su Rusija ir Baltarusija. Šiemet šalies kariuomenė planuoja įrengti kontrmobilumo priemonių daugiau nei 8 kilometrų ilgio teritorijoje.
Baltijos gynybos linijos projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Lietuva, Estija ir Lenkija. Projektas prasidėjo maždaug prieš dvejus metus. Visus numatytus darbus ketinama baigti iki 2028 m.
