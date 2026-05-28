Latvija turi naują vyriausybę: premjeru tapo A. Kulbergas

Naująją vyriausybę sudaro keturios politinės partijos: „Jungtinis sąrašas“, Nacionalinis susivienijimas, „Naujoji vienybė“ bei Žaliųjų ir valstiečių sąjunga.
Naujojoje koalicinėje vyriausybėje Finansų, Teisingumo bei Išmaniosios administracijos ir regioninės plėtros ministerijoms vadovaus „Jungtinis sąrašas“.
Finansų ministerijai vadovaus Maris Kučinskis, teisingumo – Edvardas Smiltenas, o išmaniosios administracijos ir regioninės plėtros ministerijai – Edgaras Tavaras.
„Naujosios vienybės“ partijai, kuri ir anksčiau vadovavo vyriausybei, priklausanti užsienio reikalų ministrė Baiba Bražė ir sveikatos apsaugos ministras Hosamas Abu Meris išsaugojo savo ministerijas.
Gynybos ministru patvirtintas Latvijos kariuomenės pulkininkas Raivis Melnis, o buvęs vidaus reikalų ministras Rihardas Kozlovskis paskirtas susisiekimo ministru.
Nacionalinis susivienijimas vadovaus Švietimo ir mokslo, Kultūros, Vidaus reikalų bei Klimato ir energetikos ministerijoms.
Švietimo ir mokslo ministre paskirta Ilzė Indriksone, vidaus reikalų ministru taps Janis Dombrava, kultūros ministru – Nauris Puntulis, o klimato ir energetikos ministru patvirtintas Janis Vitenbergas.
Žaliųjų ir valstiečių sąjungai priklausantis Viktoras Valainis išliks ekonomikos ministru, Reinis Uzulniekas – gerovės ministru, o Uldis Augulis paskirtas žemės ūkio ministru.
Daiga Mierina iš Žaliųjų ir valstiečių sąjungos išsaugojo Saeimos pirmininkės postą. Naujoji vyriausybė turėtų dirbti iki rinkimų spalį.