Lenkai nevienareikšmiškai vertina JAV kariuomenės svarbą Lenkijos saugumui

Apklausos duomenimis, kurios analizuojami ketvirtadienį pasirodžiusiame leidinio „Rzeczpospolita“ numeryje, 18,7 proc. respondentų teigė, kad Lenkijos saugumas tiesiogiai priklauso nuo šalyje dislokuotų JAV karių skaičiaus, ir mano, kad jų turėtų būti daugiau.
Dar 17,4 proc. laikosi panašios nuomonės, tačiau nemano, kad Lenkijos teritorijoje esančių JAV karių skaičių reikėtų didinti.
Didžiausia apklaustųjų grupė – 36,4 proc. respondentų – teigia, kad šiais laikais saugumą lemia ne karių skaičius, o 25,8 proc. mano, kad Lenkijos ginkluotųjų pajėgų dydis yra svarbesnis nei šalyje dislokuotos sąjungininkų pajėgos.
Nuomonės šiuo klausimu neturėjo tik 1,7 proc. respondentų.
Šią apklausą, kurioje dalyvavo kiek daugiau nei tūkstantis lenkų, „IBRiS“ atliko 2026 m. gegužės 22–23 d. – praėjus vos keletui dienų po savaitę trukusios sumaišties, kurią sukėlė JAV sprendimas sustabdyti laikiną 4 tūkst. JAV 2-osios šarvuotosios brigados kovinės grupės karių dislokavimą Lenkijoje. Toks Vašingtono sprendimas privertė Lenkijos vyriausybę susirūpinti, tačiau po savaitės JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad į Lenkiją nusiųs papildomus 5 tūkst. karių, šį savo žingsnį grįsdamas artimais santykiais su Lenkijos prezidentu Karolu Nawrockiu.